Sie müssen sich warm anziehen, wenn Sie sich am Polarkreis von den Qualitäten des neuen Winterreifens Blizzak LM005 überzeugen lassen wollen. Es sind Extrembedingungen, unter denen getestet wird, ob der pannensichere DriveGuard auch bei Schnee und Eis funktioniert. Lust auf Abenteuer? Dann kommen Sie mit uns nach Finnland. AUTO BILD und Bridgestone suchen vier Leser, die uns auf eine Reise in den Norden Europas begleiten.

Das erwartet Sie beim Bridgestone Winterreifentest in Finnland

Und da man Reifen schlecht ohne Fahrzeug testen kann, nehmen wir drei interessante Modelle mit an den Polarkreis: den Toyota RAV4 für SUV-Fans, den Toyota Supra für alle, die Sportwagen und Heckantrieb mal im Schnee testen möchten, sowie den UX 250h, den ersten kompakten Crossover von Lexus. Neben den Fahrten mit Rallyestar Isolde Holderied bietet sich auch die Gelegenheit, die Schönheit Lapplands zu erkunden: Rentierfarm, Ski-Doo, Hundeschlittenfahrt. Die Reise beginnt am 1. Dezember, am 4. Dezember sind Sie wieder zurück. Also: „Nähdään Lapissa“. Heißt: Wir sehen uns in Lappland!

So können Sie mitmachen