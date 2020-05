Passat-Fahrer fÃ¤hrt Auto im Parkhaus zu Schrott

W

Die besten Autopflege-Produkte Dr. Wack P21S High End Preis*: 9,71 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert DR. WACK A1 Speed Wax Plus 3 Preis*: ab 15,10 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Koch Chemie Shine Speed Polish Preis*: 22,85 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Sonax Xtreme Scheibenreiniger Sommer Preis*: 5,76 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert A1 Polster- und Alcantarareiniger Preis*: 8,52 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert *Preise: Stand 17.04.2020 *Preise: Stand 17.04.2020

ie kann man auf möglichst kleiner Fläche einen Totalschaden an seinem Auto verursachen? Ein Passat-Fahrer aus der Schweiz macht es an einer Parkhaus-Einfahrt vor. Eine Überwachungskamera hat das Spektakel aufgezeichnet, inzwischen ist es auf Youtube zu finden. Der silberne Passat biegt etwas flott in die enge Einfahrt ein und scheint dann gegen einen Schwelle oder einen Bordstein zu prallen. Dann geht es erst richtig los,Der Fahrer hat aber anscheinend immer noch nicht genug, legt den Rückwärtsgang ein, kratzt ein Stück am Ticketautomat entlang und will nach vorn setzen, manövriert den arg zerdellten Kombi aber offenbar wieder gegen die Wand. Beim zweiten Mal gelingt das Manöver, aber auf dem Video ist zu sehen, dass zumindest beide Kotflügel, die Motorhaube, der rechte Scheinwerfer und Teile der Front zerstört sind. Ach ja: Und der Parkautomat liegt in Einzelteilen an der Schranke.