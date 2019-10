Paul Walker: Autosammlung wird versteigert — 25.10.2019

Walker-Autos unterm Hammer

Am 30. November jährt sich der Todestag von "The Fast and the Furious"-Star Paul Walker zum sechsten Mal. Im Januar 2020 werden Teile seiner Autosammlung versteigert, darunter seltene BMW M3 (E36) Lightweight.