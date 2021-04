ei Mercedes-AMG heißt das Kürzel zum Glück heuteDahinter versteckt sich nämlich derder von den Affalterbachern in den großen 63er Modellen mittlerweile flächendeckend eingesetzt wird. So auch im GLE 63 S Coupé , wo der612 PS ausspuckt. Ein integrierter Startergenerator liefert noch einmal 22 PS dazu. Auch bei einem Kampfgewicht von gutreicht das für ansehnliche Fahrleistungen. Dass noch mehr möglich ist, zeigt

712 PS 965 Nm Drehmoment sind auch bei 2420 Kilogramm Leergewicht eine ganze Menge Holz.

©performmaster

Per Zusatzsteuergerät kitzeln die Schwabenaus den Brennräumen. Statt 850 Nm liegen jetztan. Im Serien-GLE 63 S vergehen 3,8 SekundenMit Performmaster-Tuning sinkt die Sprintzeit des Allradlers aufDank Vmax-Anhebung liegt die Höchstgeschwindigkeit bei glatten– 20 mehr, als ab Werk optional möglich sind. Optisch bleibt alles beim Alten, wobei ein GLE 63 an sich schon nicht gerade unauffällig daherkommt. Die Leistungssteigerung wird inklusive TÜV und umfangreicher Garantie geliefert. Was das Tuning kostet, verrät Performmaster auf Anfrage. Der Preis für einen neuen Mercedes-AMG GLE 63 S liegt beiGünstiger geht es hier: