Der Peugeot 205 ist eine Ikone! Insgesamt wurde der Kleinwagen zwischen 1983 und 1998 fast 5,3 Millionen Mal verkauft – und in Deutschland war er bis zum 206 der meistverkaufte Peugeot . Bereits 1984 schob Peugeot den 205 GTI als Sportmodell nach, der als 1.6 anfänglich 103 PS leistete (oft als 105 PS betitelt) und später als 1.9 sogar 128 PS auf die Vorderräder losließ. Der 205 GTI gilt bis heute als einer der legendärsten französischen Hot Hatches. Das spiegelt sich auch im Preis wider: Einen originalen 205 GTI in gutem Zustand gibt es schon lange nicht mehr zum Schnäppchenpreis!

Hinweis Peugeot 205 GTI aus 1. Hand bei eBay Zum Angebot Pfeil

Bei eBay wird momentan ein Peugeot 205 GTI mit toller Historie angeboten. Das Highlight neben der niedrigen Laufleistung: Der kleine Franzose stammt aus Erstbesitz. Der Verkäufer hat den 205er im April 1988 bei einem Peugeot-Händler in Berlin gekauft und seitdem nicht mehr aus der Hand gegeben – bis jetzt!

Wertgutachten mit Note 2+



Nach 34 Jahren ist nun die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Der Peugeot präsentiert sich auf den Bildern in einem sehr guten Zustand. Dieser Eindruck wird durch ein Classic-Data-Wertgutachten mit der Note 2+ unterstrichen. In seinem Autoleben wurde der GTI gerade mal 75.200 Kilometer gefahren, was daran liegt, dass er von Beginn an als reines Spaßauto gedacht war.

Zoom Die Speedline-Felgen sind zwar nicht original, gehen aber als zeitgenössisches Tuning durch – weshalb der GTI auch das H-Kennzeichen bekommen hat.





1997 wurde er abgemeldet und anschließend nur noch selten mit Kurzzeitkennzeichen bewegt, eher er 2020 wieder in Betrieb genommen wurde. Jedoch erst, nachdem umfangreiche Service-Arbeiten durchgeführt wurden. Unter anderem wurden Zahnriemen inklusive Wasserpumpe, Kühler und Bremsleitungen erneuert.

Außerdem bekam der GTI neue Reifen und eine frische Batterie spendiert, und es wurden alle Flüssigkeiten getauscht. In diesem Zuge wurde auch direkt die Abnahme fürs H-Kennzeichen durchgeführt. Den letzten Termin beim TÜV im März 2022 soll der Peugeot ohne Beanstandungen hinter sich gebracht haben.

Zoom Der Innenraum präsentiert sich im makellosen Originalzustand. Ein Airbag-Lenkrad gab es 1988 noch nicht für den 205 GTI.



Selbstverständlich ist der 205 unfallfrei, Nachlackierungen an Frontschürze, Motorhaube und einer Tür sind allerdings vorhanden. Zu den kleineren Mängeln zählen gelegentliche Aussetzer des rechten elektrische Fensterhebers sowie eine fehlende Kunststoffabdeckung am rechten Außenspiegel. Dafür ist das Auto rostfrei, da es im Winter stets abgemeldet wurde.

1,9 Liter großer Vierzylinder ohne Kat



Bei dem am 18. April 1988 erstmals zugelassenen 205 GTI handelt es sich um eines der letzten Exemplare mit dem 1,9-Liter-Vierzylinder ohne Kat. Die 128 PS beschleunigen den nur 875 Kilo leichten GTI in gerade mal 7,6 Sekunden auf 100 km/h und bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 208 km/h.

205 GTI mit zeitgenössischem Tuning



Beim hier angebotenen 205 dürfte allerdings noch mehr gehen, denn im Laufe der Jahre wurde der Peugeot mit allerlei namhaften Tuningteilen veredelt. Neben einem Sebring-Auspuff mit Edelstahlfächerkrümmer wurde der Vierzylinder 1993 von Heisel Motorsport mit speziellen Kolben und einer geänderten Nockenwelle optimiert.

Weil man schon mal dabei war, wurde auch gleich noch eine Sportkupplung verbaut. Wie viel Leistung der Peugeot jetzt hat, ist leider nicht bekannt.

Werkstattsuche Ölwechsel mit Kostenvoranschlag Buche deinen nächsten Ölservice online und erhalte vorab einen Kostenvoranschlag! Zum Angebot In Kooperation mit



Auch optisch wurden einige kleinere Veränderungen vorgenommen. Der Kühlergrill ohne Peugeot-Logo ist genauso wenig original wie die Eibach-Tieferlegungsfedern und die Speedline-Felgen. Was Originalitäts-Fetischisten abschrecken könnte, dürfte diejenigen, die auf Performance aus sind, allerdings freuen.

Zoom Wenn es nicht unbedingt ein 205 GTI sein muss: Den großen Bruder 309 GTI gibt es eine Ecke günstiger.



So oder so steht fest, dass derart gepflegte Peugeot 205 GTI mittlerweile sehr selten sind, erst recht aus Erstbesitz. Außerdem spricht für das hier gezeigte Exemplar, dass die gesamte Historie dokumentiert ist. Alle Rechnungen und Nachweise und sogar der originale Kaufvertrag werden dem Käufer mitgegeben.

Der angebotene GTI ist kein Schnäppchen



Mit einigen verbleibenden Tagen liegt das aktuelle Höchstgebot zurzeit bei 17.335 Euro, doch da wird sich voraussichtlich noch etwas tun. Das Angebot an gebrauchten 205 GTI in Deutschland ist sehr klein, das Interesse an dem französischen Hot Hatch hingegen groß.

Hinweis Peugeot 205 GTI aus 1. Hand bei eBay Zum Angebot Pfeil