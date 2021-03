erist ein echter Hingucker! Schon vor dem Marktstart wurde der elegante Kombi mit dem renommierten Designpreis "Red Dot Award" in der Kategorie "Produkt Design" ausgezeichnet. Der 4,78 Meter lange Kombi überzeugt bis heute mit einem mutigen, aber nicht überzeichneten Design und ist eine gelungene Abwechslung in der Mittelklasse. Trotz der stylishen Hülle bietet der Kombi "SW" mitordentlich Platz. Die Kunden haben die Wahl zwischen verschiedenen Benzin- und Dieselmotorisierungen, und sogar eine Hybridversion ist im Angebot. In der Basisausstattung " Active " gibt es den großen Kombi ab 34.700 Euro – und im Leasing ist der 508 SW zurzeit richtig günstig!

Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) gibt es den Peugeot 508 SW PureTech 180 in der höheren Ausstattungsvariante "Allure" für sehr(158 Euro netto) pro Monat, was einem Leasingfaktor von 0,46 entspricht. Hervorzuheben ist, dassfällig wird und der Deal auch fürgilt. Zwar kommen heftige Bereitstellungskosten in Höhe von 1034 Euro brutto obendrauf, doch mit(188 Euro x 24 plus 1034 Euro) auf zwei Jahre ist der Peugeot immer noch ein Schnäppchen. Mit dem 177 PS starken 1,6-Liter-Benziner, der an eine Achtgang-Automatik gekoppelt ist, kostet der 508 SW in der Ausstattungslinie "Allure" ab Werk 40.450 Euro. In der ausführlichen AUTO BILD-Kaufberatung konnte der 1,6-Liter-Benziner vollends überzeugen; auch die gute Serienausstattung des 508 "Allure" inklusive Einparkhilfe , Rückfahrkamera, Navi , DAB+, Zweizonen-Klimaautomatik, digitalen Instrumenten, Spurhalteassistent und 17-Zoll-Felgen wurde gelobt.