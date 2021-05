Peugeot hat seiner 508-Baureihe mit dem SW einen ebenso eleganten wie praktischen Kombi spendiert. Besonders attraktiv ist dieser 508 SW in der Version GT. Doch fährt sich der geräumige Franzose auch so gut wie er aussieht? Dieser Frage kann mannachgehen.

Wer den Hybrid-Kombi für die anstehende Urlaubsfahrt mieten will, sollte beim Thema Freikilometer genauer hinschauen. Denn je nach geplanter Laufleistung pro Monat steigt auch die Rate des Auto-Abos. Für den bereits erwähnten Einstiegspreis von 349,90 Euro pro Monat erhält manWer das Zusammenspiel aus Benziner und Elektromotor ausführlicher testen oder den Fahrkomfort des Kombis genau erproben will, der sollte besser ein anderes der insgesamtwählen. Diese reichen. Das XXL-Paket mit 2500 Kilometern inklusive schlägt mit 959,90 Euro zu Buche. Eine gute Routenplanung lohnt sich also nicht nur in Sachen Verbrauch. Wichtig: Im Vergleich zumgibt es einen großen Vorteil. Denn die Pakete können monatlich gewechselt werden und garantieren so maximale Flexibilität.