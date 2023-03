Während die Reißzähne jeder 508 hat, sind die kleinen Flügelchen spezifisch dem Kraftprotz unter den 508-Modellen vorbehalten: dem PSE – für Peugeot Sport Engineered. Ebenso die diversen Elemente in Kryptonit-Gelb. Ganz klar, der 508 PSE will Eindruck schinden. Schafft er das auch auf der Straße? Na klar, die Leute drehen sich um, keiner denkt an einen Peugeot. (Frische Optik und Technik-Update für den Peugeot 508)