Peugeot RCZ: Gebrauchtwagen-Test

arf man mal anfassen? Die beiden ansehnlichen Wölbungen der Heckscheibe bezirzen weibliche wie männliche Betrachter, haben aber auch einen praktischen Nutzen: Sie gehen elegant ins Dach über und sind da gut platziert. Denn ohne dieses Double­-Bubble-­Roof müssten RCZ-Fahrer ab 1,70 Meter den Kopf gehörig einziehen. So geht es selbst mit über 1,80 Metern noch ganz gut. Aus Bescheidenheit haben wir uns für den 1. 6er mit 156 PS entschieden. Die anno 2010 ermittelten Beschleunigungswerte klingen vielversprechend – 7,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h sind in dieser Leistungsklasse ein respektabler Wert. Müsste doch reichen für den Schönling. Doch bei der Testfahrt fühlt sich der Schub des aufgeladenen Vierzylinders nicht ganz so vehement an. Das kann mehrere Gründe haben. Zum einen stehen die Zündspulen im Verdacht, nicht optimal zu funktionieren. Denn beim Beschleunigen vernehmen wir ständig ein leichtes Ruckeln. Zweitens neigt der Motoreinlass inklusive der Ventile und Einspritzdüsen zum Verkoken. Ursache dafür ist oft eine verstopfte Kurbelgehäuse-­Entlüftung. Wenn motorseitig alles im Lot ist, sollte der Peugeot gleichmäßig durchziehen und sein früh anliegendes Drehmoment auch deutlich an das Popometer des Fahrers kommunizieren.

Die stärkeren Motoren sind nicht so oft betroffen, doch bei der Version mit 155 PS häuften sich Turboladerschäden.

Technische Daten Motor Vierzylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 4/2 Hubraum 1598 cm³ Leistung 115 kW (156 PS) bei 6000/min Drehmoment 240 Nm bei 1400/min Höchstgeschw. 215 km/h 0–100 km/h 7,8 s Tank/Kraftstoff 60 l/Super Getriebe/Antrieb Sechsgang manuell/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4288/1845/1363 mm Kofferraumvolumen 321-639 l Leergewicht/Zuladung 1316/424 kg

Neben der fragilen Steuerkettenführung und dem Hang zur Inkontinenz ist auch der Turbolader mit Vorsicht zu genießen. Und das hat zwei Gründe: Erstens ist der heiße Lader ziemlich nah am Motorhaubenöffner verbaut. Gut zu hören, wenn empfindliche Naturen fluchend die Haube in der Hand halten. Und dazu muss der Motor noch nicht mal richtig heiß sein. Zweitens gilt der Turbo als anfälliger als jener der 200-­PS-Version. Außer dem 163 PS starken Diesel (Euro 5) bot Peugeot ab 2013 den RCZ R an. Das 271 PS starke Coupé ist aber sehr selten und startet als Gebrauchter erst bei knapp 18.000 Euro. Auch der R besitzt hinten übrigens nur eine Starrachse. Trotzdem taugt die flache Flunder durchaus zum Kurvenräubern. Die tiefe Sitzposition passt, die Schaltwege des Sechsganggetriebes sind angenehm kurz, und das recht hart ausgelegte Fahrwerk freundet sich mit engen wie weiten Kurven auf Landstraßen schnell an. Apropos Kurven: Beim genaueren Betrachten fiel auf, dass die Waschanlage mit der kurvigen Karosserie ihre Mühe hatte, die Bürsten an viele Stellen nicht rankamen. Wer sich in den Franzosen verguckt hat, der darf also durchaus mal anfassen: mit einem Schwamm.