Ich hatte der Familie einen Ausflug versprochen. Mit einem Pick-up in die Wildnis! Mit Übernachtung im Himmelbett! Mit allem Pipapo! Gattin und Sohn träumten von Fünf-Sterne-Luxus. Bis ich mit dem unfassbar laut knatternden Polaris Ranger vor der Tür stand. Ein Mikro-Abenteurer, nur 3,05 Meter kurz. Made in USA, Hauptsitz ist Medina, Minnesota.

Das Ziel hat keinen Weg

Unser Himmelbett stand auf einer Lichtung tief im Wald, es ist der Außenposten eines Hotels. Normalerweise ziehen die Gäste ihr Reisegepäck per Bollerwagen dorthin. Wir hatten unseren eigenen Bollerwagen mit dabei. Und wie der bollerte! Der Hotelier bot sich als Chauffeur an … also nur, falls uns das nichts ausmache, das sei ja doch ein prächtiges Gefährt. "Nee", sagte meine Frau, "das machen wir mal schön selbst!" Dass vielleicht auch ich fahren wollen würde, stand nicht mehr zur Debatte.

"Mach mal Allrad an", sagte der Sohn. Die Fahrerin schaltete auf 4x4 und in den Kriechgang. Sie hatte sichtlich Spaß mit ihrem Ranger. Und der Sohn bekam sichtlich Angst, als sie mühelos mit dem Geländegänger durchs Unterholz stakste. 25,4 cm Federweg! Der Stammhalter traute dem (Wild-)Braten nicht und ging die letzten Meter lieber zu Fuß.

Stau(nen) in der Stadt

Onroad in der Stadt machte der Offroader weniger Spaß, aber genauso viel Eindruck. Im Stau hielt neben uns ein Passat . Der Fahrer guckte herüber, der Sohn lehnte sich lässig aus dem Fenster, beugte sich runter – und sagte: "Na, da staunen Sie, was?"

Ranger statt range

Männerspielzeug

Beziehungsstatus

Kurz gesagt

Was sagen die Nachbarn, wenn ich damit vorfahre? Der Nachbar sagt nix, er will mitfahren. Und das Ding danach kaufen.

Warum würde ich das Auto meinem besten Freund empfehlen? Weil er Förstersohn ist. Und mir dann damit Feuerholz besorgen könnte …

Was bleibt mir im Gedächtnis? Das Vibrieren in den Händen, das Brummen im Kopf.