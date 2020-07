Die besten Autopflege-Produkte Dr. Wack P21S High End Preis*: 9,71 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert DR. WACK A1 Speed Wax Plus 3 Preis*: ab 15,10 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Koch Chemie Shine Speed Polish Preis*: 22,85 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Sonax Xtreme Scheibenreiniger Sommer Preis*: 5,76 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert A1 Polster- und Alcantarareiniger Preis*: 8,52 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert *Preise: Stand 17.04.2020 *Preise: Stand 17.04.2020

Beginnen wir mit dem Volvo , Alter vor Sch├Ânheit. Die 940er-Modelle waren die vierzylindrigen und weniger gut ausgestatteten Versionen des 960. An Gr├Â├če und Schwere haben die 940er aber nichts eingeb├╝├čt.Der Blick schweift ├╝bers Armaturenbrett und offenbart erst einmal ÔÇô nichts. Kn├Âpfe sind praktisch keine zu sehen, was aber vor allem an der nahezu nicht vorhandenen Ausstattung liegt.Das Schiebedach und die Fenster wollen gekurbelt werden. Das einzige Zugest├Ąndnis an die Moderne ist ein nachger├╝stetes Radio. Die f├╝nf Rundinstrumente hinter dem Lenkrad sind so klar gezeichnet wie es nur geht, alles ist funktional und n├╝chtern.