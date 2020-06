Polestar 1: Test, Plug-in-Hybrid, Motor, Preis

Brachial: Verbrenner und E-Motoren schicken 1000 Nm in den Antriebsstrang – das spürt man deutlich.

Spannender ist eh der, von 60 auf 100 geht es in nicht einmal zwei Sekunden, von 80 auf 120 in 2,4. Zahlen, die die Gewalt kaum ausdrücken können, mit der das geballte Drehmoment vondie gutschwere Fuhre packt – und nach vorne drückt und drückt und drückt. Keine Pause, keine Löcher. E eben. Das ist die eine Seite des P1, die andere offenbart sich (wie bei allen Plug-in), wenn der Fahrer nicht lädt, sei es an der Steckdose oder während der Fahrt durch die. Dann nämlich müht sich der Verbrenner spürbar, wirkt nicht nur akustisch überfordert. Der Rest des P1 überzeugt. Dasist fein austariert, gefällt mitund fast schon süchtig machendem,ausgelegtem und ziemlich agilem Fahrverhalten. Was da stört (und ja, Klagen auf höchstem Niveau) ist die taube, Volvo-typische Lenkung.