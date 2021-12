Mehr Leistung per Update für den Polestar 2 . Der Elektro-Performanceableger von Volvo will sein Crossoverlassen sich beim Elektro-Schweden gegen eineentfesseln. Das Update gibt es ausschließlich für das Allrad-Modell Polestar 2 Long Range Dual Motor und ist neben Deutschland auch in Großbritannien, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Finnland, Dänemark und Österreich verfügbar. Wer sich für das Upgrade entscheidet, muss nicht einmal in die Werkstatt fahren. Das Update kommt over-the-air ins Fahrzeug.