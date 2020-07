M

otorkolben aus dem 3D-Drucker: Was nach Zukunftsmusik klingt, wird bei Porsche gerade getestet. Der Sportwagenhersteller experimentiert derzeit mit alternativen Fertigungsverfahren und stellt einenvor. Die "gedruckten" Bauteile zeigen, wie Techniken aus dem Prototypenbau auch in der Serienfertigung ihre Vorteile ausspielen k├Ânnen: Die speziellen Motorenkolben etwa verhelfen dem ohnehin schon starken GT2 RS Motor zu mehr Leistung und machen ihn noch drehfreudiger.Im neuen Fertigungsansatz von Porsche greifen die Ingenieure dagegen auf ein industrielles 3D-Druck-Verfahren zur├╝ck.Bei diesem Prozess wird Metallpulver auf eine Tr├Ągerplatte aufgetragen und anschlie├čend mit einem Laser an den gew├╝nschten Stellen erhitzt. Dort schmilzt das Metall und verbindet sich zu einer Metallschicht.