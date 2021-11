Porsche 911 (992) Carrera 4 GTS: Test, Motor, Preis, Sportwagen

olltreffer! Ab sofort vereint der neueunterm scharfen Blech alles, wofür wir Porsche lieben. Der Dreiliter-Boxer bringt es auf feiste, um sich zügig vom Carrera abzusetzen, das zehn Millimeter tiefere. Aktivfahrwerk undgehören zur Serie, für ein spontanes Ansprechen des Hecks wird die Hauptfeder an der Hinterachse stets vorgespannt. Und gespannt sind auch wir, also nichts wie los.

Derder Sportabgasanlage ist so durchdringend, dass wir nach dem obligatorischen Drehradklick auf "Sport Plus" erst mal dieschließen müssen, sonst verstehen wir den vorausfahrenden Instruktor nicht – trotz voller Lautstärke am Funkgerät. Die akustischen Maßnahmen dürfen also als erfolgreich gelten. Wobei der Sound eher zufällig auch vom unbedingten Willen zurprofitiert. Bei derflog der eine oder andere Quadratzentimeteraus dem Auto, als Bestandteil deswurde auf eine Rückbank gleich ganz verzichtet. Beides trägt dazu bei, dass der Sound des Boxers noch ungefilterter in den Innenraum gelangt. Einfach herrlich, wie kleine Steinchen in den Radhäusern einen wilden Beat trommeln und das Schreien des Motors oberhalb vonjeden Gesprächsversuch im Keim erstickt. Derwill eben ein echtessein, kein Komfort-Cruiser.