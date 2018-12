Porsche 911: Elfer fahren ab 15.000 Euro

Für die Marke Porsche steht kein Modell so sehr wie der 911. Kein Wunder, schließlich ist der Sportwagen seit seiner Einführung im Jahr 1963 das Aushängeschild der Marke. Boxermotor im Heck, ausgefeilte Fahrdynamik und eine Silhouette , die jedes Kind kennt. Viele Autofans ein absoluter Traum, der sich in Form eines Gebrauchtwagens durchaus erfüllen lässt.

Fast jeder 911 unter 30.000 Euro gehört zur Generation 996, die wegen ihrer ungewöhnlichen Scheinwerferform auffällt. Der " Spiegelei-Elfer " wurde von 1997 bis 2006 gebaut und oft belächelt. Der Grund: Porsche integrierte beim 996 die Nebelscheinwerfer in die Hauptscheinwerfer. Die einteilige Leuchte sah damit aus wie ein Spiegelei – und bescherte dem Elfer seinen unvorteilhaften Spitznamen. Neben dem Leuchtendesign führte Porsche mit der Generation 996 auch eine neue Antriebstechnik in die Marke ein. Der 3,4-Liter-Motor des Vorfacelifts war nämlich der erste wassergekühlte Boxer der Schwaben. Erste Modelle mit weit über 150.000 Kilometern Laufleistung sind bereits ab 12.000 Euro im Internet zu finden. Wirklich seriös sind solche Angebote aber nicht. Ab 15.000 Euro sind erste glaubwürdige Anzeigen zu finden. 996-Turbomodelle sind selten und starten bei 42.000 Euro. Bei den Motoren kommen im Carrera 3,4 Liter (Vorfacelift) und 3,6 Liter große Maschinen (ab Facelift ) zum Einsatz. Anfällig ist bei ihnen vor allem der Simmerring der Kurbelwelle, da tropft gerne mal Öl raus, die Reparatur kostet bei Porsche 1000 Euro. Außerdem brechen bei den kleineren Motoren gerne einmal die Zwischenwellen. Das bedeutet dann: Motorschaden! Raucht der Boxer nur beim Start, ist alles in Ordnung. Tut er das aber auch während der Fahrt, sollten der Zylinderkopf und die Laufbahnen überprüft werden. Die könnten dann nämlich rissig sein. Varianten mit Turbolader sind deutlich unempfindlicher. Turbo- und GT-Modelle setzten auf einen sogenannten "Mezger-Motor". Das Aggregat hat ein besonderes Kurbelgehäuse, von außen erkennbar an der Aufnahme des Getriebes.