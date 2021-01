in klassischer Porsche 911 (Lego-Setnummer: 10295) ist das neue Flaggschiff der neuen Lego Vehicle Collection, die vorher LEGO Creatorhieß. Das Modell desund erscheint am. Kunden des LEGO-VIP-Treueprogramms können den Elfer schon ab dem 16. Februar erwerben.

Das Modell besteht aus 1458 Teilen. Es kann entweder eine Turbo- oder Targa-Version gebaut werden. ©LEGO GmbH

Der weiße 911 von Lego ist gut 35 Zentimeter lang und 16 Zentimeter breit. Als Basis dient ein Porsche 911 G-Modell (1973 bis 1989). Dieses lässt sichDie länglichen, in die Vorderstoßstange eingelassenen Blinker verraten, dass es sich um ein US-Modell handelt. In dererhält der Porsche breit ausgestellte Kotflügel und den berühmten Heckflügel. In derwird ein herausnehmbares Dach installiert und ein neues Panoramaheckfenster samt schwarzem Überrollbügel eingesetzt. Daskann wie beim Originalwerden. Im Heck steckt eine Nachbildung des legendären, bei der Turbo-Variante mit Ladeluftkühler. Der 911 hat eine funktionierende Lenkung. Türen, Kofferraum und Motorhaube lassen sich öffnen. Der Erbauer hat die Wahl zwischen klassischenDer Innenraum ist in braunen Farbtönen gehalten. Ein großes Plus sind die zahlreichen bedruckten Steine.