Porsche arbeitet an einem Sondermodell für den aktuellen 992. Der 911 soll das erste Mal nach über zehn Jahren Pause wieder als "Sport Classic " erhältlich sein. Jetzt ist der limitierte Porsche auf Instagram geleakt und zeigt, dass sich auch die neueste Generation des Kultsportlers gut im Retro-Kleid macht. Was bisher bekannt ist.

Passend zum 50sten Jubiläum des 911 Carrera RS 2 .7 legt Porsche auch den aktuellen 992 als "Sport Classic"-Edition auf. Wie das Original aus den 70er-Jahren ist die wohl markanteste Anpassung an der Karosserie der Entenbürzel-Spoiler. Ansonsten ist der Spezial-Elfer in Sport Classic grau lackiert, bekommt Rallye-Streifen und einen Einzug im Dach. Damit erinnert er unweigerlich an den ersten Sport Classic, der auf der Baureihe 997 basierte. Die Schürzen werden allem Anschein nach aus dem Teileregal der Turbo-Modelle genommen, ebenso die breiten Backen. Auch die Felgen sollen an das klassische Modell erinnern und sind daher in einem Fuchs-Felgen artigen Design ausgeführt.