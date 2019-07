Geladen wird an der heimischen Steckdose sowie an der Ladesäule. Beimzapft sich der SE 100 Kilometer Reichweite in 15 Minuten. Aktuell haben die Niederländer neben dem SE fürauch noch einen weiteren Umbau im Programm, der den Stil desbewahrt. Die Auslieferung für den Quintessenza SE beginnt im Winter 2019/2020, E-Porsche Nr. 2 folgt im Frühling. In Zukunft soll es auch möglich sein, weitere Autos auf E-Antrieb umzurüsten.