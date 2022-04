Porsche hat dem Macan vor rund einem halben Jahr ein zweites Facelift spendiert, obwohl sich der vollelektrische Nachfolger bereits in der letzten Phase der Entwicklung befindet. Nach der recht umfangreichen optischen Aufwertung werden nur noch drei Motorisierungen angeboten: Der Vierzylinder-Basis-Macan mit 265 PS , der Macan S mit 2,9-Liter-V6 und 380 PS und das Topmodell GTS mit 440 Pferden und sechs Zylindern. Seit neuestem wird die Baureihe vom Macan T, einer sportlichen Version des Basismodells, abgerundet. Wie bei Porsche üblich, regen nicht nur Fahrwerte und Leistungsdaten zu Diskussionen an, sondern auch die Preise. Die letzten Verbrenner-Modelle des Macan beginnen beiRabatte werden im Porsche-Autohaus nur selten gewährt.(Stand: 24. April 2022) ( Wichtige Tipps zum Neuwagenkauf im Internet!

Wer, absolut gesehen, viel Geld sparen will, muss bei Porsche auch viel Geld in die Hand nehmen. Das bedeutet, dass der volle Nachlass nur für das Topmodell Macan GTS drin ist. Und selbst das nur, wenn man auch bei den Extras nicht geizt. Dafür darf man sich beim GTS vor allem über ein Fahrverhalten freuen, das so manchen Sportwagen alt aussehen lässt. Der 440 PS starke 2,9-Liter-V6 beschleunigt den Macan GTS mit dem optionalen Sport-Chrono-Paket an Bord in 4,3 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Das Ende der Beschleunigung ist erst bei 272 km/h erreicht. Und auch die Ausstattung kann sich sehen lassen. Für den recht üppigen Basispreis bekommt man immerhin Sportsitze, 21 Zoll große RS Spyder Design-Räder mit Mischbereifung und das Porsche Communication Management samt Online-Navigationssystem.