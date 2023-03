Stattdessen haben sie bei Porsche allen Ernstes einfach den Motor des aktuellen Golf GTI unter die Haube geschnallt. Jenen EA888 Evo4, der in so vielen Modellen verwendet wird. Im Macan leistet der Zwoliter 265 PS; bei 1,9 Tonnen eher ein Jammer. Was die Zahlen bestätigen: 6,2 Sekunden auf hundert, 232 km/h Spitze. Das haut einen wahrlich nicht vom Hocker. Genauso wenig wie der Vierzylinder-Sound in so einem Trumm.