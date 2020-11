D as war anders geplant! In den Er crasht völlig unerwartet! as war anders geplant! In den Sozialen Medien ist ein Video aufgetaucht in dem ein silberner Porsche Taycan langsam durch ein Wohngebiet in Großbritannien fährt. Als er vorsichtig auf eine Einfahrt abbiegt, passiert das Unglaubliche:

Doch dann schießt der Elektro-Porsche plötzlich nach vorne, rammt ein schwarzes SUV, fällt eine Mauer hinunter und kracht in einen am Straßenrand geparkten BMW 1er. Eine Überwachungskamera hat das Geschehen aufgezeichnet. Der Porsche Taycan fährt behutsam eine steile Einfahrt hinauf und hält an. So weit, so unspektakulär. Man möchte meinen, dass zu diesem Zeitpunkt nicht mehr viel schiefgehen kann.

Hat der Fahrer Gas und Bremse verwechselt?