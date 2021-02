Plötzlich schießt der Porsche Taycan nach vorne

Nicht nur der Taycan hat gelitten – der Porsche-Showroom braucht nach dem Crash zwei neue Schaufenster. ©Youtube/Litvin fünf Minuten lange Video Schritt für Schritt durch. Zu Beginn sind drei Schauspieler zu sehen, die offensichtlich Stalin, Lenin und Putin darstellen sollen. Letzterer rät Litvin, "sein Leben zu leben", woraufhin der Youtuber und Influencer die Porsche-Niederlassung betritt. Nachdem er einen roten Taycan gestreichelt und am Außenspiegels eines Cayenne geschnüffelt hat (warum eigentlich?), wendet er sich einem Taycan Turbo S im Farbton "Kreide" zu. Er schaut sich den umgerechnet 15.669.407 Rubel (rund 175.000 Euro) teuren Taycan genauer an und weiß sogar, wie die Ladeklappe zu öffnen ist. Anschließend steigt er ein, schnallt sich an – und plötzlich schießt der 761 PS starke Elektro-Porsche nach vorne. Das Bild wird schwarz. Damit kommen wir zu seinem neuesten Video, das innerhalb eines Tages bereits vier Millionen Abrufe gesammelt hat. Gehen wir das gutSchritt für Schritt durch. Zu Beginn sind drei Schauspieler zu sehen, die offensichtlich Stalin, Lenin und Putin darstellen sollen. Letzterer rät Litvin, "sein Leben zu leben", woraufhin der Youtuber und Influencer die Porsche-Niederlassung betritt. Nachdem er einen roten Taycan gestreichelt und am Außenspiegels eines Cayenne geschnüffelt hat (warum eigentlich?), wendet er sich einem Taycan Turbo S im Farbton "Kreide" zu. Er schaut sich den umgerechnet 15.669.407 Rubel (rund 175.000 Euro) teuren Taycan genauer an und weiß sogar, wie die Ladeklappe zu öffnen ist. Anschließend steigt er ein, schnallt sich an – und. Das Bild wird schwarz. (Unfassbar: Hier zündet Litvin seinen Mercedes-AMG GT 63 S an!)

In der nächsten Einstellung ist ein Kumpel von Litvin zu sehen, der vor der Porsche-Niederlassung steht und erzählt, dass Litvin den Führerschein noch nicht so lange habe. Zufälligerweise steht er nur ein paar Meter von dem Schaufenster entfernt, durch das der Youtuber wenige Sekunden später mit dem Porsche kracht. Unfall oder Fake? Das ist hier die Frage!

Mehrere Details sind im Taycan-Crashvideo unstimmig

kein Verkäufer in der Nähe? Da kommt ein junger Mann in Jogginghose in die Porsche-Niederlassung und verhält sich extrem auffällig, aber es kommt kein Mitarbeiter auf ihn zu? Komisch. Außerdem scheint der Taycan zufällig in der hintersten Ecke des Showrooms in Fahrtrichtung zum Schaufenster, aber ohne ein weiteres Auto im Weg zu stehen. Und dann steht sein Kumpel auch noch an der richtigen Stelle vor dem Laden und filmt auch noch exakt im richtigen Moment? Sehr fragwürdig. Der kurioseste Punkt ist definitiv der Schlüssel. Woher hat Litvin den Schlüssel des Taycan Turbo S? Es scheint, als habe der schon im Auto gelegen. Jeder, der schon mal in einer Porsche-Niederlassung war, weiß doch, dass die Schlüssel nie (!) im Auto liegen. Als wäre das alles noch nicht verdächtig genug, endet das Video auch noch direkt nach dem Crash. Gebrauchtwagen mit Garantie 174.300 € Porsche Taycan Turbo S Sport Chrono, Elektro 9.900 km 9.900 km 460 kW (625 PS) 460 kW (625 PS) 12/2020 12/2020 Anfragen Porsche Taycan Turbo S Sport Chrono, Elektro + 70435 Stuttgart - Zuffenhausen, Porsche Zentrum Stuttgart Zum Inserat Elektro, 28.5 kWh/100km CO2 0 g/km* In Kooperation mit neueste Video nach einer geplanten Aktion aus. Es scheint, als gehöre Litvin der Taycan Turbo S Litvin bereits – und als habe er den 175.000 Euro Porsche absichtlich durch das Schaufenster gecrasht, um ein neues Video zu kreieren, das viral geht. Wenn das tatsächlich sein Ziel war, dann hat er es definitiv geschafft: Die sozialen Netzwerke sind voll von Clips und Bildern des Taycan. Ein Crash nur für die Youtube-Klicks! An dem Video sind gleich mehrere Dinge auffällig: Wieso istin der Nähe? Da kommt ein junger Mann in Jogginghose in die Porsche-Niederlassung und verhält sich extrem auffällig, aber es kommt kein Mitarbeiter auf ihn zu? Komisch. Außerdem scheint der Taycan zufällig in der hintersten Ecke des Showrooms in Fahrtrichtung zum Schaufenster, aber ohne ein weiteres Auto im Weg zu stehen. Und dann steht sein Kumpel auch noch an der richtigen Stelle vor dem Laden und filmt auch noch exakt im richtigen Moment? Sehr fragwürdig. Der kurioseste Punkt ist definitiv der Schlüssel.Es scheint, als habe der schon im Auto gelegen. Jeder, der schon mal in einer Porsche-Niederlassung war, weiß doch, dass die Schlüssel nie (!) im Auto liegen. Als wäre das alles noch nicht verdächtig genug, endet das Video auch noch direkt nach dem Crash.Speziell mit dem Wissen um den angezündeten Mercedes-AMG GT 63 S sieht dasaus. Es scheint, als gehöre Litvin der Taycan Turbo S Litvin bereits – und als habe er den 175.000 Euro Porsche absichtlich durch das Schaufenster gecrasht, um ein neues Video zu kreieren, das viral geht. Wenn das tatsächlich sein Ziel war, dann hat er es definitiv geschafft: Die sozialen Netzwerke sind voll von Clips und Bildern des Taycan.