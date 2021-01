ist das Kürzel eines Kunstwerks. Hinter dem Code versteckt sich der Zweiliter Turbovierzylinder vom Mercedes-AMG . Mit bis zu 421 PS seines ZeichensIrgendwo in den Untiefen dieses Aggregats hat Posaidon aber offenbar noch mehr Potenzial gefunden und bietet Leistungstuning in zwei Stufen an. Mit dersind bereits 465 PS möglich. Mit Hardware-Eingriff steigt die Leistung auf wahnwitzige 525 PS!

Die neue Zusatzbox ist für AMG A 45, GLA 45, CLA 45 und die jeweiligen S-Modelle zu haben. SieBei den S-Modellen liegen dann also 465 PS und 560 Nm an, bei den kleineren Geschwistern noch 431 PS und 540 Nm. Die Box kann eigenhändig montiert werden und wertet mit blauer Metallhülle sogar die Optik des Motorraums auf. Mit einer weiteren Software-Lösung kann auch noch die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben werden. Danach rennen A 45 und A 45 Srespektive

Die 525-PS-Stufe präsentierte Posaidon an einem Mercedes-AMG A 45 S im Taxi-Dress. ©POSAIDON GmbH & Co. KG

Das ist aber noch nichts gegen das ganz große Paket. Mit zusätzlichen Eingriffen in die Motorhardware sind nämlich bis zumöglich, was einer Literleistung von brutalenentspricht. Nur so zum Vergleich: Der monumentale Mercedes-AMG GT Black Series mit 730 PS kommt "nur" auf 183 PS/Liter. Nach der Vmax-Aufhebung erreicht der Posaidon-A 45 dann sagenhafteVon 0 auf 100 km/h soll der getunte Kompakte in 3,4 Sekunden sprinten. Preise für den großen Umbau verrät Posaidon auf Anfrage. Für die Powerbox sindanzulegen, die Vmax-Aufhebung kostet weitere 1500 Euro. Das passende Basisfahrzeug Mercedes-AMG A 45 S findet sich hier auf dem Gebrauchtwagenmarkt