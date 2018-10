Postbank präsentiert: Mein erster Traumwagen

Ein Spielzeugauto hat vor Jahren die Leidenschaft von Frank Burmester für den Mercedes 300 SL entfacht. Auf der Einfahrbahn von Daimler in Stuttgart trifft er sein Idol aus Kindertagen zum ersten Mal im Original. Ein Traum geht in Erfüllung!

Sein großer Autotraum hat ganz klein angefangen – im Maßstab 1:87. Wiking-Autos sind in den 80er-Jahren die Leidenschaft von Frank Burmester aus Hamburg. Die meisten kauft sich der Schüler von seinem Taschengeld im Kaufhaus Möller, einem kleinen Gemischtwarenladen für Schrauben, Schreibwaren, Geschirr und eben Spielzeug im Hamburger Stadtteil Rahlstedt. Die Spielzeugautos füllen damals die Schubladen seines Kinderzimmers. Damit sich die winzigen Räder beim Spielen nicht ständig in Teppichfasern verfangen, stellt sich der Schüler extra eine große Holzplatte ins Zimmer. Darauf rollen die Modelle einfach besser. Der Star in seiner Miniatur-Flotte: ein Mercedes Flügeltürer! "Mein Onkel hat mich inspiriert. Er hat ein richtig großes Modellauto des 300 SL."

Echte Rarität: es gibt nur 1401 Exemplare

Baujahr 1955: Weil der Innenraum sehr eng ist, lässt sich das Lenkrad beim Ein- und Aussteigen umklappen.

Schick und sportlich erfolgreich



Carrera Panamericana 1952: Trotz Geier-Unfall konnten Karl Kling und Hans Klenk den Sieg feiern.

Einmal Mercedes, immer Mercedes



Leser Frank Burmester vor seinem Traumauto 300 SL mit Mercedes-Spielzeugautos.

