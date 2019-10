Volle Hütte und strahlende Gesichter: Die Verleihung zum GOLDENEN REISEMOBIL mausert sich zum beliebten Messe-Treff. Die Gästeliste: ein Who's who der Caravaning-Branche. Durch den offiziellen Teil der Preisverleihung führte B&M-Marketing-Geschäftsführer und Moderationstalent Stefan Müller wie gewohnt unterhaltsam.

Vier Marken gewinnen zwei Preise beim Goldenen Reisemobil 2019

Großer Sieger war auch in diesem Jahr die Marke Dethleffs, die insgesamt vier Preise gewann (1. Platz Alkoven, 2. Platz Teilintegrierte, 3. Platz Integrierte und 1. Platz Liner). Gleich vier Marken gewannen zwei Preise. So belegte VW Nutzfahrzeuge den zweiten und dritten Platz in der Kategorie Camper. Die Reisemobilmarke Etrusco holte den zweiten Platz bei den Alkoven und den ersten Platz bei den Teilintegrierten. Für die Traditionsmarke Hymer gab es das Siegerpodest in der Klasse der Integrierten und den dritten Platz bei den Teilintegrierten.

Redaktion hat wieder Sonderpreise vergeben

Ein Neueinsteiger beim Goldenen Reisemobil ist Solar Swiss, die gleich auf Anhieb den dritten und den ersten Platz beim Zubehör elektronisch erreichten. Aber es wurden auch wieder Sonderpreise der Redaktion vergeben: Ausgezeichnet als beste Innovation durfte Philipp Wex von Mercedes-Benz Vans den Preis für die Konnektivitätslösungen Mercedes me connect und Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC) entgegennehmen. Als beste Fahrzeugneuheit wurde der Knaus Van TI Plus 700 LF ausgezeichnet. Die Redaktion ist von der Vielzahl an Assistenzsystemen und dem optional ab Werk verfügbaren Allradantrieb der MAN-TGE-Basis begeistert. Des Weiteren überzeugen der außergewöhnliche Grundriss mit zwei Sofas und einem französischen Bett. Den Preis übernahm Jürgen Thaler, Produktmanager Knaus und Konzern Knaus Tabbert.

Geschäftsführer von Carthago ausgezeichnet