Das Bodykit wird auf den originalen Teilen montiert und harmoniert gut mit dem Serien-Design.

DasFrontseitig verbaut Prior Design eine Spoilerlippe und seitliche Schürzenaufsätze. Kotflügelaufsätze vorne und hinten lassen das koreanische Hot Hatch in die Breite wachsen. Am Heck machen ein Diffusor und ein Dachspoiler auf Krawall. Die Anbauten dienen als Ergänzung zu den Serienteilen, statt sie zu ersetzen. Das hält Umbauaufwand und -kosten vergleichsweise gering.Für Felgen , Lackierung und Anbau ist ein Aufpreis fällig.Motorseitig bleibt es beim Zweiliter Turbo-Vierzylinder mit 250 PS respektive 275 PS in der Performance-Variante.die es gebraucht ab gut 20.000 Euro gibt . Der geliftete i30 N kostet neu ab 34.300 Euro.