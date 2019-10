N üchtern betrachtet handelt es sich um 214 Gramm bedrucktes Papier. Beim Tapezieren würde es gerade mal für 2,5 Quadratmeter reichen, eine schlimme Fummelei wäre es auch noch. Wovon wir reden? Von 200 dieser sehr seltenen 200-Euro-Scheine. Klebt sich natürlich kaum einer 40.000 Euro an die Wand.

Traumauto: Auch ein Ford-Mustang lässt sich günstig leasen – ein V8 ist dann aber nicht drin.

Der Wunsch, sich dafür zum Beispiel einzu leisten, dürfte da deutlich verbreiteter sein. Doch was tun, wenn diese 200 gelblich-braunen 200er nicht auf dem Konto oder im Portemonnaie auftauchen wollen? Wir hätten da eine Idee, und die heißt. Größter Vorteil des "Mietkaufs": Sie müssen nicht irgendwie den kompletten Preis zusammenkratzen, eine. Gern genommen werden dabei. Macht in unserem Fall also erst mal "nur" 8000 Euro. Für die vereinbarte Laufzeit – wir nehmen üblichean – errechnet der Leasinggeber die monatliche Rate – auf die kommt es an. Wir sagen Ihnen, was Sie fürs Geld mieten können – und später nicht verkaufen müssen.