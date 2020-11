Die Seilwinde in der Frontschürze hat knapp 5,5 Tonnen Zugkraft. Neben Grau gibt es noch zehn weitere Farben. ©Fiat Chrysler Automobiles

Von Vorne ist diezu erkennen. Er erinnert an die Ur-Version von 1945 und verleiht dem Power Wagon einen martialischen Look. Dazu trägt auch der mattschwarze Lack an Grill, Schürzen, Trittbrettern und Kotflügeln bei.Zwei neue Lackfarben runden das Programm ab. Der Innenraum wartet mit braunen Ledersitzen und Anniversary-Logos an Sitzen und Türtafeln auf. Dazu gibt es Pianolack und dunkles Aluminium an Armaturenbrett und Mittelkonsole.