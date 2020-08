Range Rover Evoque I: Gebrauchtwagen-Test

Eigenartig: Die Automatikbedienung mittels großem Drehregler auf der Mittelkonsole.

Ersatzteilkosten* Kotflügel vorn 475 Euro Scheinwerfer 643 Euro Bremsscheiben vo. (ein Satz) 159 Euro Bremsbeläge vorn (ein Satz) 144 Euro Automatikgetriebe (AT) 4146 Euro Motor ohne Anbauteile (AT) 11.219 Euro Generator (neu) 784 Euro Anlasser (neu) 476 Euro Wasserpumpe (neu) 162 Euro Auspuff ohne Kat 1465 Euro *Preise inklusive Mehrwertsteuer am Beispiel eines Range Rover Evoque 2.2 TD4 150 PS mit Automatikgetriebe, Baujahr 2013

Doch hier geht es um das Original – die Generation 1 des Evoque . Er basiert auf der Technik des 2006 vorgestellten Land Rover Freelander 2, ist also ein Quermotor-SUV mit direktem Frontantrieb und variabel per Haldex-Kupplung angetriebenen Hinterrädern. Ganz anders also als die größeren Range Rover mit Längsmotor und echtem Permanentallrad. Die vom Freelander übernommene Technik ersparte dem Evoque weitgehend die Kinderkrankheiten. Das gilt auch für Motoren und Getriebe . Zum Evoque-Start gab es einen 2,0-Liter-Turbobenziner von Ford; schließlich war Ford zwischen 2000 und 2008 und damit in der Entwicklungsphase des Evoque Besitzer der englischen Traditionsmarke. Der zumindest in Europa weit häufiger gekaufte Diesel-Evoque hatte einen 2,2-Liter-Turbodiesel unter der Haube, der einer Kooperation von Ford und Peugeot entspringt. Beide Motoren laufen im Evoque weitgehend problemlos. Der Diesel zeigt allerdings bei acht Prozent der Leser die vor allem im Kurzstreckenbetrieb typischen Probleme mit verstopften Dieselrußfiltern, defekten Abgasrückführungsventilen und erlahmten Differenzdrucksensoren. Bei den Schaltgetriebeversionen kommt noch hinzu, dass ein offenbar schlecht passender Dichtring zwischen Motor und Kupplung seinem Zweck nicht sauber gerecht wird; Motor und Kupplung verölen, sodass Letztere durchrutscht (vier Prozent). Wegen des hohen Arbeitsaufwands mussten nicht wenige Leser über 1000 Euro für diese Reparatur zahlen.