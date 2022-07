Lässig Chauffieren mit einer Hand am Lenkrad, das gewöhnt mir dieser Brite in Rekordzeit ab: ein hoch motorisierter Vollstarrachser mit dem typischen Eigenlenkverhalten bei einseitigem Einfedern.

Es gibt ergo viel zu korrigieren an der nicht gerade gefühlsechten Lenkung – kein Wunder, verfügt dieser Oldtimer von 1979 doch über eine Kugelumlauflenkung vom Zulieferer Gemmer. Vorteil: kaum Durchschlagen im Gelände (das ist die Kraft, die dem Fahrer die Daumen brechen kann). Zielgenauigkeit und Mitteilsamkeit zählen hingegen nicht zu ihren Stärken.

Ach, waren das noch Zeiten, als der Range Rover I bei uns Rubriken wie "Neid und Missgunst für 10.000 Mark" bevölkerte. Diesen hier bietet Landy-Point aus Beuron bei Sigmaringen im Auftrag eines Sammlers an, für 140.000 Euro.

Drei Dinge machen ihn besonders: Erstens ist er nur knapp 8000 km gelaufen, zweitens restauriert und drittens stärker als die Serie. Statt des 3,5-Liter-V8 steckt eine in Bohrung wie Hub erweiterte Version mit neuer Kurbelwelle und Fächerkrümmer unter der Haube: ein 5,0-Liter-V8 vom Spezialisten John Eales aus Leicestershire, der mit 273 PS doppelt so viel Leistung bietet wie das Serienaggregat und allein schon um 32.000 Euro kostet.

Damit hängt der Klassiker gut am Gas, unaggressiv, aber nachdrücklich beschleunigend. Und dank des manuellen Getriebes ersäuft kein Wandler all die Kraft im Öl.

Der Range zeigt in den Siebzigern vielen Mittel-klasse-Pkw den Auspuff. Das Eigenlenkverhalten der Starrachsen erfordert Lenkkorrekturen.

Der Kabelbaum war reif für eine Überarbeitung. Auch der Sattler musste ran und ersetzte die Stoff- durch Ledersitze im originalen Farbton. Um die 500 Stunden Arbeit, schätzt Landy-Point-Chef Urs Stiegler.

Ein Siebzigerjahre-Brite ist auch nach einer Restaurierung nichts für Spaltmaß-Spießer – in den Fugen könnte man eine Zeitung festklemmen. Und die Armlehnen in den Türverkleidungen sehen aus wie aus der echt britischen Süßigkeit Fudge geschnitzt.

Die übliche Kontaktkorrosion fehlt hier allerdings völlig. Die wütet sonst vor allem an der Heckklappe. "Wir haben schon komplette Schlachtautos gekauft, nur weil die Heckklappe noch zu retten war."

Mittelgute Ur-Range gelten als üble Geldgräber: eingelaufene Nockenwellen, verschlissene Kurbelwellenlager und Hydrostößel, streikende Benzinpumpen und Anlasser, undichte Kühler, erratisch auftretende Elektrikprobleme.

Allein ein undichter Heizungskühler beansprucht einen vollen Tag in der Werkstatt, weil das Cockpit raus muss. Das Pannenrisiko, schrieb das "Geländewagen Magazin" 1998, sei viermal höher als in einem Toyota Land Cruiser oder Mercedes G in vergleichbarem Alter und Erhaltungszustand.