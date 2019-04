I

n Hamburg wurde eine zivile Polizeistreife am Abend des 27. April auf einen jungen Mann in einem Audi A6 aufmerksam: Der 23-Jährige fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durchs Stadtgebiet in Richtung Flughafen. Mit bis zu 142 km/h raste der Mann im 204 PS starken Auto über die regennasse Fahrbahn – erlaubt war Tempo 80! Zudem fiel der Fahrer wiederholt durch gefährliche Fahrmanöver auf, unterschritt mehrfach den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand. So fuhr er derart dicht auf ein anderes Auto auf, dass es laut Polizeibericht "augenscheinlich fast zu einer Berührung kam". Der Raser wollte das vorausfahrende Fahrzeug so offenbar zum Spurwechsel zwingen. Als dessen Fahrer nicht sofort reagierte, scherte der Verkehrs-Rambo auf die rechte Spur aus, schnitt dabei einen anderen Pkw.