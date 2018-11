Ratgeber: Autohaus-Insolvenz

Hier kann es für den Kunden ganz schlecht ausgehen. Der Insolvenzverwalter kann wählen, ob der Vertrag erfüllt wird oder nicht. Wird der Kaufvertrag nicht erfüllt, hat der Kunde nur noch die Möglichkeit, seine Anzahlung als Forderung zur Insolvenztabelle anzumelden. Mögliche Konsequenz: Der Kunde bekommt nur ein paar Prozent der von ihm bezahlten Summe am Ende des Insolvenzverfahrens zurück. Das gilt übrigens auch, wenn Sie einen Neuwagen bestellt und angezahlt haben, dieser aber noch nicht ausgeliefert wurde. In beiden Fällen kann es passieren, dass das Fahrzeug nicht an Sie übergeben wird.Hier müssen Sie Garantie und Gewährleistung unterscheiden. Garantien werden meistens vom Hersteller gegeben, so etwa fünf Jahre Rostgarantie. Diese bleibt unberührt, auch wenn der Händler in die Insolvenz geht. Gewährleistungsansprüche im Rahmen des Kaufvertrags sind gegen den Händler gerichtet. Die Rechte auf Minderung des Kaufpreises, Reparatur etc. können Sie gegenüber dem Insolvenzverwalter geltend machen. Lehnt dieser die Erfüllung der Ansprüche ab, bleibt auch hier nichts anderes übrig, als die Rechte als Schadensersatzforderung zur Insolvenztabelle anzumelden.