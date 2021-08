Die Basis für den " Renault 5 Alpine " mit E-Antrieb wird der kommende Renault 5 bilden, der wohl Ende 2022 auf einer neuen Elektroplattform CMF-BEV in Serie gehen soll. Die technischen Daten, die mit der neuen Basis in Verbindung stehen, dürften Sportfans optimistisch stimmen.

Natürlich sollte ein Alpine auch die Lackierung in Alpine-Blau tragen – wie in der AUTO BILD-Illustration. Bis der französische Kompaktsportler dann aber auf der Straße zeigt, was er kann, wird noch etwas Zeit ins Land gehen. Vor 2024 dürfte der R5 Alpine nicht an den Start rollen. Damit er ein Erfolg wird, muss natürlich der Preis stimmen. AUTO BILD rechnet mit einem– denn auch der normale R5 könnte schon an der 30.000 Euro-Marke kratzen.