Renault Captur: Gebrauchtwagen-Test

iel zu einfach oder einfach gut? Wer sich erstmals in Renaults Mini-SUV Captur setzt, stolpert schnell über die einfache Machart des Franzosen. Besonders, wenn wie im Falle unseres Testwagens, an der Ausstattung gegeizt wurde. Selbst im Kleinwagensegment gehört ein fehlender Zentralbildschirm mittlerweile zu den Ausnahmeerscheinungen. Die Kunden stört's anscheinend wenig. Seit dem Debüt 2013 konnte der Modus-Nachfolger stetig zulegen, ist längst der meistverkaufte Renault und als Gebrauchter auch einer der empfehlenswertesten.

Die Diesel haben Zahnriemen. Der ist alle 150.000 km oder sechs Jahre fällig.

Kosten Unterhalt Testverbrauch 4,6 l D/100 km CO2 108 g/km Inspektion 250-400 Euro Haftpflicht (19)* 608 Euro Teilkasko (21)* 145 Euro Vollkasko (19)* 608 Euro Kfz-Steuer (Euro 5) 142 Euro Ersatzteilpreise** Lichtmaschine (AT) 587 Euro Anlasser (AT) 363 Euro Wasserpumpe 649 Euro Zahnriemen 497 Euro Nachschalldämpfer 277 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 728 Euro Bremsscheiben und -klötze 426 Euro *Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; **Preise inklusive Arbeitslohn und 19 Prozent Umsatzsteuer

Und wer nicht jede Woche dreimal von Flensburg nach Füssen pendelt, der wird sich auch kaum an den überschaubaren Komfortqualitäten reiben, die die Kleinwagenbasis mit sich bringt. So muss den beiden 90-PS-Versionen (TCe 90 und dCi 90) ein Fünfganggetriebe reichen, das den Lärmpegel auf der Autobahn unnötig hochtreibt. Auch mit der Fahrdynamik ist es aufgrund der indirekten Lenkung und des hohen Schwerpunktes nicht so weit her. Dafür bietet dergenug Platz für vier Personen und federt im Alltag angenehm nachgiebig, also französisch. Landestypisch sind auch die Diesel , die das Mini-SUV zum kraftvollen und sparsamen Pendlertraum machen. Allerdings erfüllen die Selbstzünder erst ab Mitte 2015 die Euro-6-Norm und rechnen sich frühestens bei 20.000 Kilometern im Jahr. Komfortabel, aber etwas ruppig beim Anfahren und anfällig sind die Doppelkupplungsgetriebe . Das einfache Schaltgetriebe ist besser. Und dass einfach auch gut sein kann, hat Renault schon vor langer Zeit bewiesen. Mit dem legendären R4.Derist der Musterschüler im Renault­-Programm. Er bietet viel Platz auf kleinem Raum, weiß sich zu benehmen und hält durch. Das hat sich herumgesprochen. Derist gebraucht teurer als andere Konzernmodelle.vier von fünf Punkten.