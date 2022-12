Kompakt, sparsam und bezahlbar in der Anschaffung: Der Renault Clio bietet ein attraktives Allround-Paket. Den Kleinwagen gibt es in der Basis als klassischen Benziner bereits ab 18.250 Euro. Doch der Franzose wird auch als Full Hybrid angeboten. Dann soll der Verbrauch bei nur 4,2 Litern auf 100 Kilometer liegen . Aktuell lässt sich der sparsame Clio günstig privat leasen.

Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) gibt es den Renault Clio Zen TCe 90 mit 91 PS aktuell für 194,98 Euro brutto im Leasing . Dafür kann der Kleinwagen 48 Monate und jeweils 10.000 Kilometer pro Jahr gefahren werden. Diese Parameter lassen sich auf den ersten Blick nicht anpassen, eine Nachfrage beim Händler kann sich aber lohnen. Großer Vorteil bei diesem Angebot: Der Clio ist sofort verfügbar, es fällt keine Lieferzeit an.

Vier Jahre Renault Clio für 10.149 Euro fahren



Zusätzlich zur monatlichen Leasingrate müssen Kunden die Überführungskosten in Höhe von 790 Euro brutto beachten. Eine Sonderzahlung oder Anzahlung wird aber nicht fällig. Und so ergeben sich Gesamtleasingkosten von 10.149,04 Euro brutto (48 mal 194,98 Euro plus 790 Euro).