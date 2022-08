Wenn es um kleine und kompakte Modelle geht, liegt Renault hoch im Kurs. So hat sich auch der Clio in die Herzen und Garagen der Deutschen gefahren. Seit 1990 wird das damals 3,71 Meter lange Alltagsauto angeboten – und seit 2019 ist die fünfte Generation des Clio auf dem Markt.

In diesen 29 Jahren hat sich nicht nur optisch einiges getan, auch in Sachen Größe legte der Clio zu und misst nun 4,05 Meter. Aber auch mit dieser Länge passt er immer noch perfekt in kleine Parklücken. Wer aktuell einen Clio fahren möchte, muss laut Preisliste mindestens 17.800 Euro investieren. Wem das noch zu viel ist, der kann im Leasing viel Geld sparen.

Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) gibt es den Renault Clio SCe 65 mit 67 PS für bereits ab 107 Euro brutto im Monat. Um diese niedrige monatliche Rate zu erreichen, bedarf es keiner einmaligen Leasingsonderzahlung. Natürlich kann aber trotzdem eine Sonderzahlung eingesetzt werden, um die monatliche Belastung zu reduzieren.

Unterhaltskosten berechnen? Ähnlich flexibel ist der Leasinganbieter in puncto Vertragslaufzeit und jährliche Laufleistung. Wer allerdings die 107 Euro im Monat möchte, der muss den Renault über 60 Monate leasen, die jährliche Fahrleistung ist dann mit 10.000 Kilometer gesetzt.

Frei konfigurierbarer Renault Clio im Leasing



Der über sparneuwagen.de angebotene Renault Clio wird in der Basisausstattung "Equilibre" angeboten. Da es sich um frei konfigurierbare Bestellfahrzeuge handelt, kann diese Variante noch nach Lust und Laune mit Extra-Ausstattung verfeinert werden.

Wird das standardmäßige "Arktis-Weiß" gegen eine Metalliclackierung zu tauschen, erhöht sich der Listenpreis um 600 Euro; genauso viel kostet das Infotainmentpaket mit "Easy Link"-7-Zoll-Infotainmentsystem samt Navigation.

Wer es bei der Basisversion und damit der niedrigen Leasingrate belassen will, der bekommt immerhin einen Clio mit LED-Scheinwerfern, Klimaanlage, elektrischen Fensterhebern sowie DAB-Radio.

Clio SCe 65 mit 67 PS starkem Dreizylinder-Benziner



Als SCe 65 ist der kompakte Renault mit einem Dreizylinder-Saugbenziner mit einem Liter Hubraum ausgestattet, der 67 PS zur Verfügung stellt. Das Drehmoment von bis zu 95 Newtonmetern wird über ein manuelles Fünfganggetriebe an die Vorderräder weitergeleitet.

Der Sprint von 0 auf 100 dauert so 17,1 Sekunden. Aber in seinem Haupteinsatzgebiet, der Stadt, punktet der Renault mit anderen Vorzügen – etwa mit seinen überschaubaren Abmessungen.

Fünf Jahre Clio fahren für 7315 Euro



Die Gesamtleasingkosten sind von der finalen Konfiguration und damit den bestellten Features abhängig. Von der Grundkonfiguration ausgehend, zahlen Privatkunden bei einer Laufzeit von fünf Jahren mit 50.000 Kilometern inklusive insgesamt 7315 Euro brutto (107 Euro mal 60 plus 895 Euro). In dieser Rechnung sind die einmalig fällig werdenden Überführungskosten in Höhe von 895 Euro brutto bereits eingerechnet.