Bei DEM Namen könnten wir an dieser Stelle tief in die Modellhistorie abtauchen. Tun wir aber nicht. Wir versuchen es gar nicht erst. Denn der neue Renault Espace hat mit seinen Vorgängern so viel zu tun wie Baguette mit Pumpernickel: nüscht! Statt einer Van-Ikone verkauft Renault nun typische SUV-Kost, statt mutiger Extravaganz prägt künftig Mainstream das Design.

Okay, wir übertreiben, ganz so schlimm ist es dann doch nicht. Schließlich steht der neue Espace auf stattlich stämmiger Länge von über 4,70 Metern da, trägt das lang gestreckte Oberteil eines Reisegleiters im Stile der Mercedes R-Klasse auf. Sagen wir so: Der ist auf keinen Fall ein Langweiler!

Trost: Es macht die Sache einfach. Noch besser: Im Topmodell E-Tech Full Hybrid 200 Iconic (unser Testwagen) ist dann im Prinzip alles drin, was ein modernes Auto begehrenswert macht – für deutlich unter 50.000 Euro. Wie gut dann so ein Spitzenexemplar mit hohem Ausstattungsniveau und reichlich Technikbestückung seine Sache macht, klärt unser erster Test nach Punkten.

Das Konzept verspricht beste Verbrauchswerte

Über das Raumkonzept patzt der Espace

In der Praxis wirkt sich das Ganze eher gemischt aus. Über sein Raumkonzept zum Beispiel lässt der Espace wichtige Zähler liegen. Das üppig dimensionierte Auto bietet zwar vorn und in der zweiten Reihe genügend Platz für die Passagiere, ist dank der hohen Fensterlinie jedoch sehr unübersichtlich geraten.

Fahrsicherheit auf hohem Niveau

Überhaupt geht Renault das Thema Fahrsicherheit mit großer Akribie an. Zartes Untersteuern kündigt sich an, das ESP regelt. Lastwechsel in Kurven: Das ESP regelt. Ausweichhaken? ESP ... Angenehm rigoros und tempomindernd – so soll das in dieser Liga sein.