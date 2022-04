Längst ist klar, dass der Renault Kadjar keine Zukunft mehr hat. Im September 2022 wird die Neuauflage Austral ins Rennen geschickt. Der Renault Kadjar hat in rund sieben Jahren verdammt viel richtig gemacht und die Konkurrenz nicht selten in die Schranken gewiesen. Wem der Abschied schwerfällt, der hat zum Ende der Baureihe noch einmal die Chance, zuzuschlagen und sich eines der letzten Kadjar-Exemplare zu sichern.

In der günstigsten Version beginnen die Preise für den Renault laut UVP bei 30.600 Euro, angesichts des bereits präsentierten Nachfolgers warten derzeit aber üppige Rabatte. Bei carwow.de gibt es den Kadjar bereits ab 24.667 Euro, maximal sind 8756 Euro Nachlass drin. (Stand: 10. April 2022).

Auf den letzten Metern der Baureihe gibt es den Renault Kadjar noch in drei Motorvarianten, einem 115 PS starken Diesel namens Blue dCi 115 mit Siebengang-Automatikgetriebe und zwei Benzinern mit wahlweise 140 oder 158 PS. Auf den früher einmal angebotenen Allradantrieb muss man leider verzichten, dafür sind alle drei Versionen auf Wunsch mit Automatik erhältlich.

In puncto Ausstattungsvarianten ist der Kadjar wahlweise in der Einstiegsversion "Equilibre" oder der Topversion "Techno" verfügbar. Das stärkste Modell der Baureihe, der Turbobenziner TCe 160 EDC, ist ausschließlich als "Techno" verfügbar. Wer auf manuelle Gangwechsel Wert legt, muss zum TCe 140 greifen und kann zumindest die Ausstattungsvariante frei wählen.

Um den maximalen Rabatt zu bekommen, muss man bei carwow.de mit dem 115 PS starken Diesel Vorlieb nehmen. Laut Preisliste kostet der Kadjar Blue dCi 115 EDC in der Topversion Techno mindestens 39.800 Euro. Dafür ist neben dem sparsamen Diesel mit einem Drehmoment von 270 Nm sowie einem Automatikgetriebe auch in Sachen Komfort einiges serienmäßig an Bord.