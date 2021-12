Renault legt seinen Tiguan-Gegner Kadjar neu auf.

Der feiert im Sommer 2022 Weltpremiere – allerdings unter neuem Namen. Statt Kadjar wird dasheißen. Abgeleitet ist der Begriff vom lateinischen Word "australis", was so viel wie "südlich" bedeutet. Es findet sich auch heute noch in einigen romanischen Sprachen wieder und soll so den Bezug zu Europa herstellen. Technisch steht der Neue auf der gleichen Plattform wie der aktuelle Nissan Qashqai . AUTO BILD rechnet aber damit, dass sich Renaults SUV optisch stark von seinem japanischen Bruder unterscheiden wird.