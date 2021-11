Das aktuell erfolgreichste VW -Modell wird mittlerweile als Facelift angeboten. Allein 2019 wurde der Tiguan weltweit über 900.000 Mal gebaut. Und hat so über die Jahre sogar dem Golf die Krone als wichtigsten VW abgeluchst. Neben klassischen und elektrifizierten Antrieben bietet VW auch eine eigenständige R-Version an, die dem Tiguan Sportlichkeit beibringen soll.Das neue Topmodell der Baureihe, der, beginnt bei

Klar, das Facelift des Tiguan erkennt man in erster Linie an der Optik. Hier haben die Designer vor allem die Front ordentlich verändert. Das Stichwort lautet:Besonders auffällig sind hierbei die. Sie tragen nun eine an den Golf 8 angelehnteund reichen mit ihren "Augenlidern" bis in den Kotflügel hinein. Optional gibt es jetzt auch. Derund frischt den Tiguan im Vergleich zum Vorfacelift sichtbar auf. Wie es sich für ein Update gehört, finden sich unter dem Grill bei allen Ausstattungsvarianten neue Schürzen. An der Seite fallen nur die neuen Zierelemente im Bereich des Schwellers und des Kotflügels auf, ansonsten bleibt sich das VW-SUV hier treu.