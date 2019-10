VW T-Roc R (2019): Test, Preis, Motor, Akrapovic

ür den T-Roc R hat VW denaus dem Golf R in das SUV verpflanzt. Also ein Golf R auf Stelzen? Eher nicht. VWs erklärtes Ziel war es bei der Entwicklung, den T-Roc R fit für die Landstraße zu machen und nicht zwingend auf Rennstrecke zu trimmen. Ob das geklappt hat? AUTO BILD ist ihn gefahren!

Doch die Nagelprobe kommt auf der kurvigen Nebenstraße, schließlich soll der T Roc-R hier die Dynamik-Grenze eines SUVs noch oben verschieben. Derist dabei ein zentraler Stellhebel. Wenn es Geradeaus geht, sind nur die Vorderräder für den Antrieb verantwortlich, aber schon beim geringsten Anzeichen von Schlupf beteiligt sich die Hinterachse am Vortrieb. Um dem SUV die Untersteuerneigung möglichst weit auszutreiben, lassen die Techniker eine höhere Gierrate (Drehung um die Hochachse) zu, und verleihen so dem Heck mehr Eigenständigkeit.

Im "Race"-Modus lässt sich die Untesteuerneigung nicht ganz wegkaschieren.

Schaltet man den T-Roc mit demscharf, geht es wirklich flott um die Ecken, allerdings lassen sich die Untersteuerneigung, der hohe Schwerpunkt sowie der Radstand (2,59 Meter) nicht ganz wegkaschieren und der VW, sobald es richtig zackig hin und her geht. Diebietet die individuelle Konfigurationsmöglichkeit: Gasannahme und das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe auf "Sport", die präzise Lenkung auf "Normal" und die adaptiven Dämpfer je nach Straßenbelag einstellen. Im ESP-Untermenü findet sich die Einstellung "Sport", die leichte Heckschwenks zulässt und das Fahrzeug so besser ausbalanciert. Das Gaspedal spricht progressiv an und lässt sich ebenso, wie die Bremse (kommt vom Performance Paket des Golf R) feinfühlig dosieren.