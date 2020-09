Zumindest auf dem linken Sitz ist es das Teil des Autos, das am meisten in der Hand liegt: das Lenkrad. Während der Mutterkonzern VW beim Golf 8 auf eine Mischbedienung aus Touch und Tasten setzt, bleibt Seat den physischen Knöpfen treu. Ein kurzer Blick auf das Volant verrät sofort die Funktion der einzelnen Tasten.Mit ihr kann das Erscheinungsbild der optionalen 10,25-Zoll-Digitalinstrumente verändert werden. Wieso die Lautstärkeregelung auf der linken Seite, die restliche Bedienung für Musik und Radio aber rechts zu finden ist, erschließt sich leider nicht. Trotzdem erfährt der Leon hier ein sinnvolles Update zur neuen Generation, ohne den Kundenstamm zu überfordern.

Indirekt eine Errungenschaft des neuen Lenkrads ist die Individualisierbarkeit des volldigitalen Kombiinstruments. Über zwei Tasten wird der jeweilige Bereich im Tacho ausgewählt, der dann über die Rolle auf der rechten Seite mit neuen Infos befüllt wird. Beide Tuben im Tacho und der mittlere Bereich können dabei individualisiert werden. Die Bedienung ist einfach, logisch und unverspielt. Auch das große Zentraldisplay lässt sich einfach konfigurieren. Vertikale Balken erlauben durch Wischen Zugang zu unterschiedlichen Menüpunkten. Der Aufbau erfordert ein paar Minuten Eingewöhnungszeit, lässt sich danach aber tadellos im Alltag nutzen.

Wichtige Fahrzeugfunktionen werden per Shortcut auf dem Bildschirm angezeigt.

Bei der Aufteilung setzt Seat auf eine vertikale Ausrichtung. Die einzelnen Kacheln sind multifunktional.

190 Euro Aufpreis kostet die "Full Link"-Option im neuen Leon. Mit ihr wird der Funktionsumfang des Infotainments um drahtloses Apple Carplay und Android Auto ergänzt. Super, denn so kann man sich getrost das Seat-eigene Navigationssystem sparen.Eine fast einstündige Odyssee aus Leon ausmachen, Verbindung löschen, iPhone resetten und ein zweites iPhone koppeln nimmt ihren Lauf. Ohne Erfolg. Selbst das zweite Telefon lässt sich nicht zur Verbindung überreden. So macht das Feature absolut keinen Spaß. Am nächsten Tag funktioniert die Verbindung deutlich besser, allerdings auch dann nicht immer flüssig.Apple Carplay soll die Nutzung des Telefons erleichtern und den User nicht frustrieren.