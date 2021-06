VW Tiguan: Kaufberatung

N ennen wir das Kind doch gleich beim Namen: Alleskönner, Tausendsassa, Universaltalent, Allrounder, eierlegende Wollmilchsau. Der Gebrauchtwagen mit Garantie 10.889 € Volkswagen Tiguan 1.4 TSI Trend & Fun, Benzin 109.998 km 109.998 km 90 kW (122 PS) 90 kW (122 PS) 04/2014 04/2014 Anfragen Zum Inserat Benzin, 6.5 l/100km (komb.) CO2 154 g/km* 10.985 € Volkswagen Tiguan 1.4 TSI Trend&Fun, Benzin 126.737 km 126.737 km 90 kW (122 PS) 90 kW (122 PS) 04/2014 04/2014 Anfragen Zum Inserat Benzin, 6.5 l/100km (komb.) CO2 152 g/km* 11.170 € Volkswagen Tiguan 1.4 TSI Trend und Fun Park-Distance, Benzin 77.645 km 77.645 km 118 kW (160 PS) 118 kW (160 PS) 07/2013 07/2013 Anfragen Zum Inserat Benzin, 6.7 l/100km (komb.) CO2 159 g/km* 11.489 € Volkswagen Tiguan 1.4 TSI, Benzin 99.350 km 99.350 km 90 kW (122 PS) 90 kW (122 PS) 04/2015 04/2015 Anfragen Zum Inserat Benzin, 6.5 l/100km (komb.) CO2 154 g/km* 11.500 € Volkswagen Tiguan 1.4 TSI Sport & Style Winterpake, Benzin 103.350 km 103.350 km 90 kW (122 PS) 90 kW (122 PS) 05/2014 05/2014 Anfragen Zum Inserat Benzin, 6.5 l/100km (komb.) CO2 152 g/km* 11.880 € Volkswagen Tiguan 1.4 TSI Life, Benzin 85.000 km 85.000 km 118 kW (160 PS) 118 kW (160 PS) 12/2013 12/2013 Anfragen Zum Inserat Benzin, 6.7 l/100km (komb.) CO2 159 g/km* 12.290 € Volkswagen Tiguan 2.0 TDI, Diesel 69.100 km 69.100 km 81 kW (110 PS) 81 kW (110 PS) 07/2014 07/2014 Anfragen Zum Inserat Diesel, CO2 0 g/km* Volkswagen Tiguan 1.4 TSI Trend & Fun, Benzin + 35325 Mücke, Autohaus Kratz Volkswagen Tiguan 1.4 TSI Trend&Fun, Benzin + 48231 Warendorf, Autohaus Siemon Warendorf Volkswagen Tiguan 1.4 TSI Trend und Fun Park-Distance, Benzin + 50389 Wesseling , Autohaus Bauer GmbH Volkswagen Tiguan 1.4 TSI, Benzin + 01609 Gröditz, Gröditzer Autohaus KG Volkswagen Tiguan 1.4 TSI Sport & Style Winterpake, Benzin + 53424 Remagen, Autohaus Konrad GmbH & Co. KG Volkswagen Tiguan 1.4 TSI Life, Benzin + 91161 Hilpoltstein, Autohaus-Rothsee Volkswagen Tiguan 2.0 TDI, Diesel + 06847 Dessau-Roßlau, CarUnion AutoTag GmbH Dessau In Kooperation mit ennen wir das Kind doch gleich beim Namen: Alleskönner, Tausendsassa, Universaltalent, Allrounder, eierlegende Wollmilchsau. Der Tiguan besetzt im VW-Konzern, der satte zwölf Marken umfasst, genau diese Position. Wäre der Tiguan ein Kleidungsstück, er wäre wohl eine Multifunktionsjacke, die sowohl bei +40 als auch bei –50 Grad Celsius den Leib ordentlich schützt. Wäre der Tiguan ein Taschenmesser, käme er wohl dem "Work Champ" von Victorinox sehr nahe, dem eigentlich nur noch ein integrierter Nassrasierer fehlt. Wäre der Tiguan eine Küchenmaschine, er wäre wohl der Thermomix aus dem Hause Vorwerk. Ein Gerät, das nicht nur sehr viel kann, sondern auch garantiert besser als der Autor kocht. Bevor wir weitere Vergleiche heranziehen, werfen wir einen detaillierten Blick auf den neuen Tiguan und prüfen, ob er diesem Anspruch denn auch in allen Belangen gerecht werden kann.

Das Facelift gehört in die Rubrik "Auffällig unauffällig!"

VW Tiguan (2021): Garage - Vorstellung - Motor - Info Der VW Tiguan im AUTO BILD-"Garagen-Check" Zur Videoseite Der Großteil spielt sich, wie so häufig, an der Front- und Heckpartie ab. Das Gesicht des Tiguan orientiert sich stärker am Siebensitzer wird erst im Laufe dieses Jahres aufgefrischt. Er übernimmt die Änderungen der kurzen Variante, offeriert letztlich mehr Radstand, die Sitze sechs und sieben sowie etwas mehr Platz im Gepäckabteil. Der Tiguan fällt mit der Modellpflege dadurch auf, dass er nach wie vor nicht auffällt. Die Überarbeitung ist moderat ausgefallen, hier und da gibt es neuen Zierrat, die eine oder andere Sicke tritt etwas mehr hervor.Das Gesicht des Tiguan orientiert sich stärker am Golf 8, da hören die Gemeinsamkeiten glücklicherweise fast auf – dazu später mehr. Das Heck bekommt, je nach Ausstattungslinie, einen angedeuteten Auspuff mit Chromumrandung. Fake, aber keine Tragödie. Ein Großteil der Kunden interessiert sich wohl kaum wegen der Abgasanlage für den Tiguan. Noch eine Info vorweg: Die Allspace-Variante des Tiguan können wir Ihnen in dieser Kaufberatung noch nicht präsentieren. Der. Er übernimmt die Änderungen der kurzen Variante, offeriert letztlich mehr Radstand, die Sitze sechs und sieben sowie etwas mehr Platz im Gepäckabteil.

Bei Verarbeitung und Materialgüte gibt's nichts zu meckern

Das Luxusgestühl (ab 2695 Euro) bringt Leder, elektrische Verstellung und MemoryProgramm mit. ©Ronald Sassen / AUTO BILD Sitzpolster bieten allesamt langstreckentauglichen Komfort, auf Wunsch sogar eine Massage. Die eventuelle Vorfreude müssen wir an dieser Stelle etwas dämpfen. Eine Massage wie bei Bentley oder Porsche leistet der Sitz des Tiguan nicht. Die Lordosenstütze fährt in regelmäßigen Abständen ein und wieder aus. Ein nettes Feature, das Sie ab der Linie Elegance für 465 Euro Aufpreis erstehen können. Mit von der Partie, und gerade für Großgewachsene mit Mehrwert: die einstellbare Oberschenkelauflage. Der neue Integralsitz – die eben erwähnte Ausnahme – ist exklusiver Bestandteil des Tiguan R, der neuen Speerspitze in der Palette. Auf den billige(re)n Rängen reist es sich aber auch alles andere als schlecht. Dank der hoch montierten Rückbank (39 cm) finden selbst dem Durchschnitt Entwachsene eine entspannte Position. Dazu kommen reichlich Kopf- sowie Bein- und Fußfreiheit. In der Basis läuft der Tiguan mit Stoffsitzen vom Band, gegen Aufpreis (ab 2695 Euro) gibt es Leder. Die elektrische Verstellung inklusive Memory-Funktion ist Bestandteil der Lederausstattung. Wirklich empfehlenswert ist diese aber nur bei mehr als zwei regelmäßig wechselnden Fahrern, sollte Leder für Sie kein Muss darstellen. Vorwürfe im Hinblick auf Verarbeitungsqualität und Materialgüte können wir uns glücklicherweise sparen, der Tiguan ist ein grundsolide zusammengestecktes Kompakt-SUV. Bleibt zu hoffen, dass das so bleibt und dass die dritte Generation (voraussichtlich ab Ende 2023) in dieser Hinsicht nicht dem Das Interieur ist noch immer ein Ort, an dem sich die fünf oder eben sieben Reisenden gern aufhalten. Große Türen und niedrige Schweller ermöglichen Jung oder Alt einen komfortablen Einstieg. Bei den Sitzen ändert sich, bis auf eine Ausnahme, wenig. Die, auf Wunsch sogar eine. Die eventuelle Vorfreude müssen wir an dieser Stelle etwas dämpfen. Eine Massage wie bei Bentley oder Porsche leistet der Sitz des Tiguan nicht. Diefährt in regelmäßigen Abständen ein und wieder aus. Ein nettes Feature, das Sie ab der Linie Elegance für 465 Euro Aufpreis erstehen können. Mit von der Partie, und gerade für Großgewachsene mit Mehrwert: die. Der neue– die eben erwähnte Ausnahme – ist exklusiver Bestandteil des Tiguan R, der neuen Speerspitze in der Palette. Auf den billige(re)n Rängen reist es sich aber auch alles andere als schlecht. Dank der hoch montierten Rückbank (39 cm) finden selbst dem Durchschnitt Entwachsene eine entspannte Position. Dazu kommen reichlich Kopf- sowie Bein- und Fußfreiheit. In der Basis läuft der Tiguan mit Stoffsitzen vom Band, gegen Aufpreis (ab 2695 Euro) gibt es Leder. Die. Wirklich empfehlenswert ist diese aber nur bei mehr als zwei regelmäßig wechselnden Fahrern, sollte Leder für Sie kein Muss darstellen. Vorwürfe im Hinblick auf Verarbeitungsqualität und Materialgüte können wir uns glücklicherweise sparen, der Tiguan ist ein. Bleibt zu hoffen, dass das so bleibt und dass die dritte Generation (voraussichtlich ab Ende 2023) in dieser Hinsicht nicht dem Golf 8 und seinem Elektro-Pendant ID.3 folgt. Die zwei dürfen sich nicht gerade mit Hochwertigkeit im Innenraum brüsten.

Mechanische Regler werden durch Touchflächen ersetzt

Eine der schwerwiegendsten Neuerungen: die Klima-Slider. Dank Vertiefung fährt der Finger nicht ziellos (wie im Golf) über die ganze Bedieneinheit. ©Volkswagen AG Am Lenkrad der R-Line und des R ersetzt VW mechanische Tasten durch Touchflächen Die Funktionen unterscheiden sich nicht. Bei der neuen Herangehensweise wissen wir jedoch hin und wieder nicht, ob die Eingabe denn auch wirklich erfolgt ist. Bei den traditionellen Reglern stellen wir uns derartige Fragen nicht. Eine weitere, nicht unbedingt nötige Veränderung betrifft die Klimaanlage. Wie beim Lenkrad ersetzt VW die tadellosen mechanischen Regler durch Touchflächen. Immerhin: Die Schieber für die Temperatur erhalten eine Vertiefung, sodass der Finger nicht ziellos über die Bedieneinheit fährt. Eine blinde Aktivierung der Sitzheizung ist dagegen nur noch mit Eingewöhnung möglich, das Feld sitzt in der linken beziehungsweise rechten oberen Ecke. Das Navi Discover Pro ohne Regler (2155 Euro) dagegen kennen wir bereits aus dem Vor-Facelift. Das System ist auch fernab der Perfektion, lässt sich aber deutlich besser als das unübersichtliche Infotainment des Golf bedienen. Die kleinere Variante Discover Media (1015 Euro) lädt zum klassisch fröhlichen Regeln ein. Was die Bedienung betrifft, bleibt grundsätzlich vieles, nicht alles, beim Alten.Die Funktionen unterscheiden sich nicht. Bei der neuen Herangehensweise wissen wir jedoch hin und wieder nicht, ob die Eingabe denn auch wirklich erfolgt ist. Bei den traditionellen Reglern stellen wir uns derartige Fragen nicht. Eine weitere, nicht unbedingt nötige. Wie beim Lenkrad ersetzt VW die tadellosen mechanischen Regler durch Touchflächen. Immerhin: Die Schieber für die Temperatur erhalten eine Vertiefung, sodass der Finger nicht ziellos über die Bedieneinheit fährt. Eine blinde Aktivierung der Sitzheizung ist dagegen nur noch mit Eingewöhnung möglich, das Feld sitzt in der linken beziehungsweise rechten oberen Ecke. Dasohne Regler (2155 Euro) dagegen kennen wir bereits aus dem Vor-Facelift. Das System ist auch fernab der Perfektion, lässt sich aber deutlich besser als das unübersichtliche Infotainment des Golf bedienen. Die kleinere Variante Discover Media (1015 Euro) lädt zum klassisch fröhlichen Regeln ein.

Für 225 Euro gibt's "App Connect", damit koppeln Sie Ihr smartes Endgerät an den Tiguan und spiegeln entweder Apple CarPlay oder volldigitalen Instrumente. Zahlreiche Darstellungsmöglichkeiten, darunter die Karte des Navis, vermeiden ständige Blicke auf das Touchdisplay. Schade: Während einige VW-Modelle und auch Konzerngeschwister mittlerweile mit einem Head-up-Display ohne zusätzliches Scheibchen auf dem Armaturenträger auskommen, gesteht VW dem Tiguan dies nicht zu. Die nötigen 565 Euro sind an anderer Stelle besser investiert. Für 750 Euro bündeln die Wolfsburger im Fahrassistenzpaket Plus unter anderem einen Einpark- und Spurwechselassistenten, den Travel Assist mit automatischer Spurführung sowie Verkehrszeichenerkennung. Die irrt sich hin und wieder gern, dafür hält der Travel Assist sauber Spur und Abstand, der Parkassistent rangiert zuverlässig in die Lücke rein und auch wieder raus. Alles zu teuer?, damit koppeln Sie Ihr smartes Endgerät an den Tiguan und spiegeln entweder Apple CarPlay oder Android Auto auf das Display. Obwohl wir klassische Instrumente noch sehr schätzen, empfehlen wir Ihnen, erhältlich ab Linie Life für 510 Euro, die. Schade: Während einige VW-Modelle und auch Konzerngeschwister mittlerweile mit einem Head-up-Display ohne zusätzliches Scheibchen auf dem Armaturenträger auskommen, gesteht VW dem Tiguan dies nicht zu. Die nötigen 565 Euro sind an anderer Stelle besser investiert.. Die irrt sich hin und wieder gern, dafür hält der Travel Assist sauber Spur und Abstand, der Parkassistent rangiert zuverlässig in die Lücke rein und auch wieder raus.

Als Tipp für sportliche Fahrer kommt nun auch der Tiguan infrage

Obenauf, was die reinen Zahlen betrifft. In der Zulassungsstatistik muss sich der Tiguan R aber garantiert hinten anstellen. ©Ronald Sassen / AUTO BILD üblichen verdächtigen Benzinern und Selbstzündern mit variierender Leistung und jetzt mit Euro 6d. Nennenswerte Kandidaten: der R mit 320 PS und der Plug-in-Hybrid mit 245 PS Systemleistung. Beide Antriebe sind letztlich auch alte Bekannte, absolvieren ihren Dienst unter anderem in Golf und lohnt sich jetzt auch der Tiguan als sportlicher Vertreter. Überaus kraftvoll in allen Lebenslagen. Die 420 Nm liegen bereits ab 2100 Umdrehungen an, das DSG sortiert flott und zielgenau seine sieben Gänge, und dank Torque Vectoring an der Hinterachse huscht der Tiguan auch durch enge Kurven sehr zuverlässig. Restkomfort gibt es selbst mit 21-Zoll-Alus noch, das adaptive Sportfahrwerk hilft hier aus. Das alles lässt sich VW gut bezahlen: Über 59.000 Euro gilt es zu überweisen, unser Testwagen mit einer Handvoll Optionen liegt bei 70.850 Euro – da staunen selbst wir nicht schlecht. Unsere Empfehlungen fallen nicht in diese Kategorie: 150-Benzin-PS (ab 31.135 Euro) reichen vollkommen und sind mit Sechsgang-Schaltung schön sparsam. Die lässt sich sauber und ohne Probleme durch die Gassen führen. Bei Bedarf upgraden auf das Siebengang-DSG für 2130 Euro. In dieser Kombination gehen bereits solide 2000 Kilogramm an den Haken. Dieser kostet 880 Euro Aufpreis und lässt sich aus dem Kofferraum entriegeln und mit einem Handgriff arretieren. Zwei Tonnen reichen nicht? Der 150 PS starke Diesel ist unser Tipp für den Vielfahrer und übertrifft den Benziner, abgesehen vom unnötigen Aggregat mit 245 PS, um weitere 500 Kilogramm – so geht auch der Hänger inklusive Ross mit auf Reisen. Zur Info: Der Top-Diesel kommt ebenfalls auf 2,5 Tonnen gebremste Anhängelast. Die Antriebe bleiben im Großen und Ganzen bei den. Nennenswerte Kandidaten: der. Beide Antriebe sind letztlich auch alte Bekannte, absolvieren ihren Dienst unter anderem in Golf und Passat . Empfehlen wir dem sportlichen Fahrer bis dato immer einen Golf GTI oder R,. Überaus kraftvoll in allen Lebenslagen. Die 420 Nm liegen bereits ab 2100 Umdrehungen an, das DSG sortiert flott und zielgenau seine sieben Gänge, und dank Torque Vectoring an der Hinterachse huscht der Tiguan auch durch enge Kurven sehr zuverlässig. Restkomfort gibt es selbst mit 21-Zoll-Alus noch, dashilft hier aus. Das alles lässt sich VW gut bezahlen: Über 59.000 Euro gilt es zu überweisen, unser Testwagen mit einer Handvoll Optionen liegt bei 70.850 Euro – da staunen selbst wir nicht schlecht. Unsere Empfehlungen fallen nicht in diese Kategorie:. Die lässt sich sauber und ohne Probleme durch die Gassen führen. Bei Bedarf upgraden auf das Siebengang-DSG für 2130 Euro. In dieser Kombination gehen bereits solide 2000 Kilogramm an den Haken. Dieser kostet 880 Euro Aufpreis und lässt sich aus dem Kofferraum entriegeln und mit einem Handgriff arretieren. Zwei Tonnen reichen nicht? Derund übertrifft den Benziner, abgesehen vom unnötigen Aggregat mit 245 PS, um weitere 500 Kilogramm – so geht auch der Hänger inklusive Ross mit auf Reisen. Zur Info:

Beim Teil-Stromer muss die Infrastruktur komplett sein

Zum Teil-Stromer raten wir uneingeschränkt nur bei passender Infrastruktur, also im besten Fall einer Wallbox an den eigenen vier Wänden und in der Nähe des Büros. Ist der 13-kWh-Akku (ermöglicht rund 65 lokal emissionsfreie Kilometer) erst mal leer, gerät der 1,4-Liter-Vierender mit seinen 150 PS unter Last ganz schön ins Schwitzen. Geladen wird mit maximal 3,6 kW. Die Preise starten bei 43.510 Euro. Auf der Straße gibt sich der Tiguan letztlich auch nicht die Blöße. Die Lenkung ist direkt, präzise, und in Verbindung mit dem Adaptivfahrwerk (1045 Euro, unabhängig von der Linie) gleitet das SUV sehr komfortabel. Wichtig: Mehr Gewicht steht dem Tiguan grundsätzlich besser, die Fronttriebler sind recht straff, daher empfehlen wir hier in jedem Fall den Erwerb der adaptiven Dämpfer. Kaufberatung VW Tiguan zur Galerie Fazit von Christoph Richter: Dass VW auch mit dem Facelift des Tiguan noch immer ein alltagstaugliches Universaltalent zum Händler schickt, ist keine große Überraschung. Die Modellpflege ist zum großen Teil, wenn auch nicht bis ins letzte Detail, gelungen. Erfreulich in erster Linie: Der Tiguan hält noch, in vielerlei Hinsicht, ein gutes Stück Abstand zum Golf der achten Generation. Modellpalette 1.5 TSI OPF 1.5 TSI OPF 2.0 TSI OPF 4Motion Motor/Hubraum R4, Turbo/1498 cm3 R4, Turbo/1498 cm3 R4, Turbo/1984 cm3 Getriebe (man. | automat.) 6-Gang | – 6-Gang | 7-Gang-DSG – | 7-Gang-DSG kW (PS) 96 (130) 110 (150) 140 (190) Nm bei 1/min 220/1750-3500 250/1500-3500 320/1500-4100 Höchstgeschwindigkeit 195 km/h 203 | 202 km/h 214 km/h 0–100 km/h 10,9 s 9,9 | 9,2 s 7,4 s Normverbrauch (WLTP) 6,3 l Super 6,5 | 6,9 l Super 8,1 l Super Abgas CO2 • Abgasnorm 143 g/km • Euro 6d 147 | 156 g/km • Euro 6d 183 g/km • Euro 6d OPF • SCR-Kat.1) / AdBlue-T. ja • – ja • – ja • – Grundpreis 2) 29.310 Euro l – 31.135 l 33.265 Euro – l 39.115 Euro Fazit Der Spar-Tiguan mit wenig Leistung und wenig Verbrauch. Dem Wenigfahrer empfehlen wir dennoch das Aggregat mit 150 PS im Zuge der Option auf die Automatik. Unser Tipp für die Wenigfahrer unter Ihnen. Vertretbarer Aufpreis zur Basis, dazu die Option auf das DSG (2130 Euro). 1,9 respektive 2,0 Tonnen gehen an den Haken. Der Allradantrieb ist jetzt gesetzt, die H-Schaltung entfällt. Die Anhängelast steigt auf 2,5 Tonnen, die Fahrleistungen sind tadellos. Die Preise ziehen jetzt deutlich an. 2.0 TSI OPF 4Motion R 2.0 TSI OPF 4Motion 1.4 eHybrid OPF Motor/Hubraum R4, Turbo/1984 cm3 R4, Turbo/1984 cm3 R4, Turbo/1395 cm3 + E-Motor Getriebe (man. | automat.) – | 7-Gang-DSG – | 7-Gang-DSG – | 6-Gang-DSG kW (PS) 180 (245) 235 (320) 180 (245) Systemleistung Nm bei 1/min 370/1600-4300 420/2100-5350 400 Nm Systemleistung Höchstgeschwindigkeit 229 km/h 250 km/h 205 km/h 0–100 km/h 6,0 s 4,9 s 7,5 s Normverbrauch (WLTP) 8,5 l Super 9,9 l Super Plus 1,6 l Super Abgas CO2 • Abgasnorm 194 g/km • Euro 6d 225 g/km • Euro 6d 37 g/km • Euro 6d OPF • SCR-Kat.1) / AdBlue-T. ja • – ja • – ja • – Grundpreis 2) – l 45.795 Euro – l 59.335 Euro – l 43.510 Euro Fazit Ein Aggregat, dessen Daseinsberechtigung nur schwer zu rechtfertigen ist, bietet es doch keine nennenswerten Vorteile gegenüber dem Allradler mit 190 PS. Das neue Aushängeschild mit dem Antriebsstrang, der auch den Golf R mobilisiert. Stolze 420 Nm und knapp fünf Sekunden auf 100 sind eine Ansage. Gleiches gilt für den happigen Preis. Bei entsprechendem Fahrprofil ein passender Begleiter für den Stadt-Land-Pendler. Gut 65 lokal emissionsfreie Kilometer stehen zur Verfügung. Geladen wird mit maximal 3,6 kW. 2.0 TDI SCR 2.0 TDI SCR 2.0 TDI SCR 4Motion 2.0 TDI SCR 4Motion Motor/Hubraum R4, Turbo/1968 cm3 R4, Turbo/1968 cm3 R4, Turbo/1968 cm3 R4, Turbo/1968 cm3 Getriebe (man. | automat.) 6-Gang | – 6-Gang | 7-Gang-DSG – | 7-Gang-DSG – | 7-Gang-DSG kW (PS) 90 (122) 110 (150) 110 (150) 147 (200) Nm bei 1/min 320/1600-2500 340/1600-3000 360/1600-2750 400/1750-3500 Höchstgeschwindigkeit 191 km/h 201 | 200 km/h 198 km/h 216 km/h 0–100 km/h 10,9 s 9,4 s 9,3 s 7,5 s Normverbrauch (WLTP) 5,1 l Diesel 5,2 | 5,5 l Diesel 6,2 l Diesel 6,4 l Diesel Abgas CO2 • Abgasnorm 134 g/km • Euro 6d 135 | 144 g/km • Euro 6d 163 g/km • Euro 6d 169 g/km • Euro 6d OPF • SCR-Kat.1) / AdBlue-T. – • ja, 12 Liter – • ja, 12 Liter – • ja, 12 Liter – • ja, 12 Liter Grundpreis 2) ab 31.660 Euro l – ab 34.010 Euro l ab 36.140 Euro – l 40.475 Euro – l 42.560 Euro Fazit Wenig Leistung heißt im Regelfall wenig Verbrauch. Mit dem SechsgangSchalter sehr sparsam. Nur was für die ganz entspannten Fahrer. Der zweite Motor, der die Wahl zwischen Schalter und Automatik lässt. Ausreichend flott mit 340 Nm. Regelmäßiger Hängerbetrieb? Auf jeden Fall zum Allrad greifen. 2,5 Tonnen gehen jetzt immer dran, das reicht selbst für belgisches Kaltblut, der Schalter muss jedoch weichen. Auch hier tadellose Fahrleistungen und sparsam obendrein. Wie beim 245-PS-Benziner sollten Sie sich ganz genau fragen, ob das Plus an 50 PS, 40 Nm und knapp 15 Kilometern mehr pro Stunde wirklich sein muss. Investieren Sie das Geld lieber in Extras. 1) SCR = Selective Catalytic Reduction: Stickoxide (NOx) werden in Stickstoff (N2) und Wasser (H2O) umgewandelt; 2) Schaltgetriebe l Automatikgetriebe



