In den ersten zehn Monaten 2020 wurden bei unsin den Klassenneu zu gelassen. Inzwischen geht hierzulande(31,7 Prozent) an die hippen Hochsitze. Tendenz schon seit Jahren steigend. Seit seiner Geburt 2007 ganz vorn dabei: der. Gerade spendieren die Wolfsburger der zweiten Auflage ihres Bestsellers aufeine, um bei den kompakten SUVs auch weiterhin oben zu bleiben.

Anders: Der Mazda CX-5 setzt auf ein schwungvolles Design, baut auf die Skyactiv-Motorentechnik. ©AUTO BILD

Doch die Konkurrenz ist groß. Und drängt immer stärker auf einen. Laut Kraftfahrt-Bundesamt tummeln sich in der Rubrik SUV/Geländewagen mittlerweile 106 Modelle. Zwei davon haben wir ausgewählt, um zu schauen, ob sie amrütteln. Zum einen schicken wir Landsmannin den Vergleich, der sich ähnlich wie der Tiguan in Wolfsburg einfach mal im Münchner Konzernbaukasten bedient. Unterm adretten Blech steckt beim BMW die Technik vom. Der zweite umsturzwilligerollt aus Japan an den Start. Dersetzt dabei auf ein schwungvolles Design und seine besondere. Bei einem etwas größeren Hubraum von 2,2 Litern verdichtet der Mazda mit 14,4:1 vor allem deutlich niedriger als seine Mitstreiter. Das soll den, ohne das Temperament zu dämpfen. Ob CX-5 oder X1 den Tiguan stürzen können, klärt der Vergleich.