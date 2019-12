D

ie sollen verwandt sein? Rein äußerlich würde wohl kaum jemand vermuten, dass sichundbei der Technik einiges teilen, sogar auf derstehen. So setzt der Mini klar auf einen extrovertierten Auftritt.flirtet er mit der Umwelt. Das klassische Rezept funktioniert selbst beim etwas aus dem Leim gegangenen Countryman. Durch die kleinen Fenster schaut sein Fahrer meistens in wohlwollende Gesichter. Hier vergisst niemand, was er gerade fährt.