Wenn es doch immer so einfach wär. Die Reise hat Spaß gemacht und verlief ohne Ärger – dann verlängern wir doch einfach noch mal. Im Falle einer Kreuzfahrt oder sonstiger Urlaubstouren dürften Chef oder Bankberater leider was dagegen haben. Beim Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Volkswagen Tiguan Technische Daten Motor Vierzylinder, Turbo, vorn quer Hubraum 1984 cm3 Leistung 132 kW (180 PS) bei 3940/min max. Drehmoment 320 Nm bei 1500/min Antrieb Allradantrieb/Siebengang-Doppelkupplung Leergewicht 1694 kg Zuladung 536 kg Kofferraum 615–1655 l Spitze 210 km/h Verbrauch 7,3 l S (EU-Mix) Abgas CO2 170 g/km VW Tiguan gab es allerdings keine Einwände. Nach 100.000 Dauertest-Kilometern ohne Schlechtwetter-Phase nicken die VW-Verantwortlichen einfach gut gelaunt und gönnen uns weitere 50.000 Kilometer mit dem liebsten SUV der Deutschen. Wie es dazu kam und was in den ersten 27 Monaten passierte, wollen wir Ihnen natürlich nicht verheimlichen.

Ein Marder sorgt für etwas Abwechslung

Unser Tiguan kommt mit üppiger Highline-Ausstattung. Das Cockpit ist klar strukturiert, Monitor und Klimaeinheit würden wir eine Etage höher setzen. Messwerte BEI TESTBEGINN BEI TESTENDE Beschleunigung Beschleunigung 0–50 km/h 2,7 s 0–50 km/h 2,7 s 0–100/-130 km/h 8,4/14,6 s 0–100/-130 km/h 8,3/14,5 s 0–160 km/h 24,8 s 0–160 km/h 23,9 s Zwischenspurt Zwischenspurt 60–100 km/h 5,0 s 60–100 km/h 4,9 s 80–120 km/h 7,6 s 80–120 km/h 7,4 s Bremsweg Bremsweg aus 100 km/h kalt 36,9 m aus 100 km/h kalt 36,4 m aus 100 km/h warm 34,5 aus 100 km/h warm 36,7 m Innengeräusch Innengeräusch bei 50 km/h 55 dB(A) bei 50 km/h 56 dB(A) bei 100 km/h 63 dB(A) bei 100 km/h 64 dB(A) bei 130 km/h 67 dB(A) bei 130 km/h 69 dB(A) Testverbrauch – CO2 8,0 l Super 190 g/km Testverbrauch – CO2 8,3 l Super 197 g/km Am 17. November 2017 hupt WOB-DH 786 an der Tiefgaragenpforte des Hamburger Verlagshauses. Natürlich hat er sich dafür fein gemacht, trägt neben der üppigen Highline-Ausstattung ein stattliches Blechkleid in Caribbean Blue Metallic (565 Euro) und abgedunkelte Scheiben hinten (240 Euro). Weil auch sonst von Anhängerkupplung (klappbar, 880 Euro) bis Navi-Paket ("Business Premium" für 2345 Euro) so einiges Nettes an Bord ist, steigt der Preis von 38.475 auf 50.650 Euro. Viel Geld für 4,49 Meter SUV auf der technischen Basis von Golf & Co – entsprechend hoch fallen die Erwartungen aus. Und sie werden nicht enttäuscht. Der Tiguan läuft und läuft und läuft ... Und sammelt ohne Störungen fleißig Kilometer. Im April 2018 wechseln wir von Winter- auf Sommerreifen , im Juni geht es bei Kilometerstand 26.401 das erste Mal zur Inspektion in die Werkstatt . Ansonsten passiert nichts. Würde zwischendurch nicht ein Marder für Abwechslung sorgen und bei knapp 20.000 Kilometern einen Turboschlauch annagen – es gäbe einfach nichts zu berichten. Wenn dann doch jemand etwas im Fahrtenbuch notiert, dann liest sich das sinngemäß so: ausgereifter und komfortabler Reisewagen mit laufruhigem und kräftigem 180-PS-Benziner sowie gutem Raumkonzept. Im Detail gelobt werden das dank DSG und Allradantrieb hohe Talent als Zugwagen, die tolle Fernlichtautomatik, das angenehm weit gespreizte Adaptivfahrwerk DCC (1045 Euro) und die festen Sitze.

Das Direktschaltgetriebe zeigt leichte Schwächen