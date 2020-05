it Apple CarPlay und Android Auto hat man die Möglichkeit sein Smartphone ans Auto anzuschließen und die Funktionen auf dem Display des Autos zu spiegeln.. Doch nur die wenigsten Autos bieten den Service serienmäßig. Meist wird ein Aufpreis für das Infotainment fällig. In älteren Modellen ist der Dienst gar nicht verfügbar. Aber dafür gibt es Möglichkeiten Apple CarPlay und Android Auto nachzurüsten.

Eine weitere Möglichkeit ist der. Es gibt mittlerweile viele Modelle auf dem Markt, wie zum Beispiel das Sony XAV-AX8050D , die Apple CarPlay und Android Auto an Bord haben. Bei älteren Autos ist das Austauschen dank DIN-Schacht sehr einfach ( hier geht's zur Einbau-Anleitung ). Bei einem modernen Wagen, wo das Radio zentraler Bestandteil des Cockpit-Designs ist, ist ein Austausch schwieriger. Viele Anbieter von Car Audio bieten aber Lösungen für verschiedene Modelle an. Der Einbau ist nichts für Laien, deswegen sollten Sie einen Profi aufsuchen.

Auch direkt auf dem Smartphone können. Um es im Auto zu nutzen muss das Handy allerdings in einer Halterung stecken, denn sonst ist die Smartphone-Nutzung am Steuer verboten. Das Bedienen ist zwar auch mit dem Handy in der Halterung untersagt, aber zumindest kann das Display gut eingesehen werden, um zum Beispiel eine Route auf Google Maps zu verfolgen. Mit entsprechenden Befehlen wie "Hey Siri" oder "Ok Google" kann die Sprachsteuerung aktiviert werden. Dadurch lässt sich das Handy bedienen, ohne die Hände vom Steuer zu nehmen.