Es war ein frostiger Empfang im Mai 2019. Obwohl der neue Dauertestkollege Renault Kadjar TCe 160 in der noblen Bose-Edition passend zum aufblühenden Frühling in kräftigem Uralgrün antrat, überwog in der Redaktion die Skepsis. Hat das kompakte SUV das Zeug für eine überzeugende Vorstellung?

Gut sah er ja aus. Geschwungene Linien, passende Proportionen – in der Klasse von Tiguan und Co gibt es hässlichere Mitbewerber. Aber das ist natürlich eine Frage des Geschmacks. Auch der Innenraum machte erst mal einen ordentlichen Eindruck. Das überarbeitete Link-Bediensystem klammerte hier endlich die Klimaanlage aus. Weil aber über die gesamte Testdistanz von 102.603 Kilometern auch immer wieder Handynutzer beim CarPlay ausgeklammert wurden, fällt das System am Ende doch durch. Zu lange Ladezeiten, zu schlechte USB-Erkennung, zu viele Schritte bei der Bedienung.

Als deutlich intuitiver empfanden die Kollegen dagegen den Bediensatelliten hinter dem Lenkrad, mit dem die Musik gesteuert wird. In einer frühen Form gab es dieses Eigengewächs bei Renault schon im ersten Espace in den 80er-Jahren. "Das geht schnell in Fleisch und Blut über", lobt Kollege Mario Pukšec. Schön, dass man daran festgehalten hat.

Zoom Stattliche Erscheinung. Renault Kadjar in Uralgrün. Über die 100.000 Kilometer hat er sich gut gehalten.





Ebenso festgehalten haben sie bei Renault aber auch an den meist billigen Materialien im Innenraum. "Glückwunsch zur Erfindung des magnetischen Teppichs", zürnt Dirk Branke, nachdem auch der stärkste Turbosauger den Dreck nicht aus den Stoffen bekam. Zudem nutzten sie schnell ab, die ausgefranste Laderaumabdeckung sah zum Schluss aus, als wäre sie das Opfer einer Nagerattacke geworden.

Technische Daten Renault Kadjar TCe 160 Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung Leistung Abzweigung Abzweigung max. Drehmoment Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Leergewicht Abzweigung Abzweigung Zuladung Abzweigung Abzweigung Kofferraum Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Abgas* Abzweigung Vierzylinder, Turbo, vorn quer 1332 cm3 117 kW (159 PS) bei 5000/min 260 Nm bei 1750/min Vorderradantrieb/Siebengang-DCT 1456 kg 462 kg 472–1478 l 210 km/h 6,5 l S/100 km CO2 154 g/km

Und auch die Kunststoffe im Bereich der Türen (schlugen Blasen) und der Mittelkonsole (knarzig und zum Ende völlig verkratzt) genügen nicht mehr dem heutigen Stand. Der zum Testende hin sehr wackelige Fahrersitz konnte den Qualitätseindruck auch nicht gerade nach oben ziehen. Eher schon die Fußmatten, die sich überraschenderweise nach 100.000 Kilometern wie neu präsentierten.

Renault Kadjar im Dauertest: Einige Kritik beim Fahren



Die Kritik beim Fahren ging schon mit dem Startvorgang los. "Der Startknopf braucht den genau richtigen Druck. Zu kurz, und er reagiert nicht, zu lang, und er geht gleich wieder aus", murrte Kollege Joachim Staat seinerzeit resigniert. Auch das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe sorgte mit ruppigem Anfahren zunehmend für Verdruss. Kollege Peter Fischer: "In engen Parklücken fragst du dich immer: Wann fährt der Kadjar endlich los?" War die Fuhre in Fahrt, nervten das harte Abrollen und die weiche Dämpfung, die den Renault nach Bodenwellen weit ausfedern ließ. "Man merkt, dass für die Franzosen oberhalb von 140 km/h die Welt zu Ende ist", resümierte Martin Puthz und spielte auf die lauten Windgeräusche, die flatternde Motorhaube und den bei hohem Tempo rasant ansteigenden Verbrauch an.

Kosten Pfeil Pfeil Abzweigung Betriebskosten/Garantien (Fixkosten pro Jahr) Abzweigung Abzweigung Haftpflicht 21 (100 %, SF 5)* Abzweigung Abzweigung Vollkasko 21 (300 € SB, SF 5)* Abzweigung Abzweigung Teilkasko 22 (150 € SB, SF5)* Abzweigung Abzweigung Kfz-Steuer (Euro 6d-Temp) Abzweigung Abzweigung Kraftstoffkosten für 102.603 km Abzweigung Abzweigung 8912,73 Liter Super (= 8,7 l/100 km) Abzweigung Abzweigung Motoröl-Nachfüllbedarf 0,0 Liter Abzweigung Abzweigung Inspektionskosten (inkl. Ölwechsel) Abzweigung Abzweigung 30.000 km Abzweigung Abzweigung 60.000 km Abzweigung Abzweigung 90.000 km Abzweigung Abzweigung Reifenkosten inkl. Montage Abzweigung Abzweigung 1 Satz Sommerreifen 225/45 ZR 19 Michelin Pilot Sport 4 Abzweigung Abzweigung 1 Satz Winterreifen 225/45 ZR 19 Pirelli Sottozero 3 Abzweigung Abzweigung Preise/Wertverlust Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis 5/19 (inkl. Extras) Abzweigung Abzweigung Aktueller Neupreis (inkl. Extras)*** Abzweigung Abzweigung Schätzpreis 4/22 Abzweigung Abzweigung Wertverlust des Testwagens Abzweigung Abzweigung Gesamtkosten für drei Jahre Abzweigung Abzweigung auf 102.062 km Abzweigung Abzweigung Kosten pro km Abzweigung Abzweigung Kosten pro km mit Wertverlust Abzweigung 653 Euro 1286 Euro 779 Euro 146 Euro 12.786,82 Euro 0 Euro 510,52 Euro 781,27 Euro 1223,30 Euro** 760 Euro 880 Euro 36.919 Euro 37.510 Euro 14.550 Euro 22.369 Euro 26.602,48 Euro 0,21 Euro 0,44 Euro

Ruhig angegangen, blieb er dagegen meist unter acht Litern. Überhaupt fiel die Kritik für den 1,33-Liter fast durchgängig positiv aus. Abgesehen vom etwas rauen Lauf gefiel das Aggregat mit viel Drehmoment und linearer Kraftentfaltung. Ein angenehmer Alltagsmotor ohne Allüren und mit ausreichend Reserven. Und Stehvermögen. Nie ließ der Kadjar seine Besatzung mit einem Problem im Stich, musste aber einmal unplanmäßig mit einem defekten Kühlerlüfter in die Werkstatt.

Zoom Der Renault Kadjar nach der Demontage. Am Motor kaum messbarer Verschleiß – der wäre noch locker für weitere 100.000 Kilometer gut.





Auch die abschließende Zerlegung zeigt: kaum messbarer Verschleiß, kaum Ölkohleaufbau, kein Ölverbrauch – der Motor wäre noch locker für weitere 100.000 Kilometer gut. Auch das Getriebe, obwohl so ruppig, wirkt bei der Zerlegung fast neuwertig. Der Blick mit dem Endoskop in die Hohlräume präsentiert trotz etwas ungleichmäßigem Wachseintrag völlig rostfreie Schweller. Am Ende bringen nur ein paar Kleinigkeiten wie der schief sitzende Tankdeckel, die Scheuerstellen, die die Radhausverkleidung hinterlassen hat, oder das angerostete Heckklappenscharnier ein paar kleine Abzüge in der B-Note.

Die Qualität geht in Ordnung, der Feinschliff fehlt



Ist der Renault Kadjar also am Ende doch eine Empfehlung? Jein. Auch wenn die grundsätzliche Qualität in Ordnung geht, fehlt der Feinschliff. Und ja, ein Dauertest von AUTO BILD hat sicherlich ein schwereres Leben als ein gehegter Privatwagen. Trotzdem sehen die meisten Konkurrenten zumindest innen nach 100.000 Kilometern besser aus. Zumal der Kadjar mit 36.919 Euro kein Sonderangebot ist. Aber er ist ein eigenständiger Franzose mit eigenem Charme. Die Skepsis der Kollegen war also doch unbegründet.

Messwerte bei Testbeginn bei Testende Pfeil Pfeil Abzweigung 0-50 km/h Abzweigung Abzweigung 0-100/-130 km/h Abzweigung Abzweigung 0-160 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt Abzweigung Abzweigung 60-100 km/h Abzweigung Abzweigung 80-120 km/h Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130 km/h Abzweigung Abzweigung Testverbrauch - CO2 Abzweigung 3,8 s 9,6/15,4 s 24,7 s 4,9 s 6,3 s 34,1 m 34,9 m 59 dB(A) 67 dB(A) 71 dB(A) 8,0 l S - 190 g/km 3,5 s 9,1/14,8 s 23,5 s 4,7 s 6,1 s 35,8 m 35,3 m 59 dB(A) 67 dB(A) 71 dB(A) 7,4 l S - 175 g/km