ier kommt der Kombi für Familienväter, de gerne schnell unterwegs sind – zum ganz kleinen Preis! Von 2012 bis 2016 produzierte Renault den Mégane Grandtour 220 GT TCe, ein Sondermodell mit viel Platz und vor allem viel Kraft!Bis zu 340 Nm liefert das Auto ab, absolviert den Sprint von null auf 100 in flotten 6,8 Sekunden und toppt mit einer Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h so manches Premium-Modell deutscher Herkunft. Das Beste daran: der Turbo-Mégane ist deutlich günstiger. Jetzt steht ein solcher Renault Mégane Grandtour GT für erstaunliche 12.250 Euro in Gräfenheinichen bei Wittenberg zum Verkauf!Der Preis ragt auch beim Blick auf Baujahr und Laufleistung heraus.Dabei kostete der GT neu locker über 30.000 Euro. Knapp fünf Jahre später hat er knapp ein Drittel seines einstigen Wertes verloren.

Im Innenraum sorgen Sportsitze und rote Zierleisten für eine flotte Atmosphäre.

Das Interieur knüpft in Sachen Sportlichkeit an Karosserie und Motor an, rote Zierleisten und teillederne Sportsitze schaffen eine flotte Atmosphäre im schnellen Kombi. Gleichzeitig bleibt viel Platz für Kind und Kegel: mit einembrauch sich der Renault vor der Konkurrenz nicht zu verstecken. Da es sich bei dem angebotenen Sondermodell um einehandelt, erfahren die Insassen echten Premium-Sound, samt AUX-Anschluss und Freisprechanlage. Die Ausstattung ist in dieser Preisklasse ansehnlich: Rückfahrkamera, Navigationssystem Bremsassistent , Tempomat und Start-Stop-Automatik unterstützen den Fahrer und trägt zum moderaten Spritverbrauch des rund 1,5 Tonnen schweren Grandtour bei.